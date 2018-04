Badajoz y Extremadura se miden hoy con las máximas urgencias a cuestas

Es el derbi de la necesidad. El Badajoz quiere los tres puntos para llegar a la mágica cifra de 45 que prácticamente le de la salvación y el Extremadura para no perder la cuarta plaza que le lleva a la posibilidad de ascender. La cita, a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Vivero en un fantástico ambiente con dos aficiones y clubs hermanos.

El equipo de Juan Marrero vuelve a escudarse en su gran afición y en su ímpetu y garra para sacar adelante el partido. Los blanquinegros están en puesto de promoción de descenso tras unos resultados totalmente desfavorables ayer para sus intereses y no pueden permitirse más tropiezos, ya que los de atrás vienen apretando fuerte. Ayer se volvió a ver.

El mayor problema son las bajas. No podrán jugar por lesión cuatro jugadores que casi siempre han sido titulares: el meta Pawel, con una dolencia de grado 2 en el tendón aductor largo, el lateral derecho Rafa Navarro, con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla, el central Jesús Muñoz por sanción y el centrocampista Javi Pérez al no poder enfrentarse al Extremadura por una cláusula en su contrato. Y el motor, Javi Rey, es duda hasta última hora con una contusión en el cuádriceps.

«Este grupo está luchando con todo lo que tiene para conseguir el objetivo», explica el técnico Juan Marrero para añadir que «en el partido de allí nos humillaron deportivamente con un 5-2 pero el equipo ha sabido reaccionar y seguro que muchos hubieran firmado esta situación en el partido de vuelta».

Marrero explica que «no hay que dramatizar sino colocarse en esa situación y en el fútbol no es venganza pero competir contra los mejores rivales de la manera más digna, defendiendo un escudo y con una afición que otra vez nos empujará». Del Extremadura, el extécnico azulgrana considera que «tiene un portero que les ha salvado muchos puntos, una defensa en la que elegir, si recupera Pardo, Borja, Nico, Lomotey...en banda también tiene buenos jugadores... En la plantilla se han quedado fuera en los últimos partidos Jesús Rubio, Airam Cabrera, Airam Benito está participando poco... La baja de Willy es importante pero tienen al máximo goleador de Segunda B, Enric Gallego. El Extremadura ha hecho una inversión alta para intentar conseguir un objetivo que a nivel regional es necesario. Pero no queremos ser artistas invitados sino alegrarnos el lunes tras haber hecho los deberes».

La mala dinámica azulgrana «ni me sorprende ni me deja de sorprender. La igualdad es muy grande, los de arriba pierden puntos con los de abajo y no me sorprende», recalcó.