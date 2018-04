El Badajoz quiere una victoria que le asegure cuanto antes la salvación

Dos equipos en descenso serán los dos próximos rivales del Badajoz, por lo que los jugadores de Juan Marrero tienen la gran opción de asegurar la permanencia cuanto antes y lucharán por sacar al menos cuatro puntos en estos dos partidos ante Las Palmas Atlético y Jumilla. Pero en esta semana los blanquinegros no piensan en otro rival que no sea el filial canario, a las 12.00 horas en un recinto anexo al estadio de Gran Canaria.

Los pacenses tendrán la baja de Álex Rubio por sanción mientras que Jesús Muñoz se ha recuperado de sus dolencias y en principio podrá acompañar a Fran Morante en el centro de la defensa. Para la primera opción, Marrero podría optar por un delantero como Eloy Jiménez o reforzar el centro del campo con Rafa García o Joaqui Flores. Precisamente este último asegura que «es un partido difícil porque ellos ahora se encuentran en un buen momento pero iremos con la intención de sacar algo positivo y ojalá sea la victoria. Sabemos que lo tendremos complicado pero el equipo está en una dinámica muy buena e iremos a por los tres puntos».

Joaqui Flores reconoce que «son dos partidos muy difíciles porque ellos también se la juegan pero si sacamos algo positivo de los dos encuentros tendremos media salvación hecha que es el primer objetivo que tenemos que cumplir».

Sobre las Palmas Atlético, subraya su mejor rendimiento ahora. «En la segunda vuelta ha mejorado muchísimo. Está siendo muy buena, sabemos que el campo es pequeño, césped artificial, está sacando bastantes puntos pero nosotros estamos en una dinámica muy buena y ojalá hagamos un gran partido y nos acerquemos más a la permanencia».

Respecto a su situación en el reparto de minutos dentro de la planitlla, destaca que «voy poco a poco. A raíz de la sanción y luego de la rotura que tuve no he podido coger el ritmo de partidos y no está siendo un año muy bueno personalmente pero poco a poco a intentar coger los minutos y ojala pueda disputar minutos y ayudar al equipo».