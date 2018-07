El Badajoz recibirá en el Nuevo Vivero al Vitoria de Setúbal este sábado

La agenda del Badajoz en la recta final de julio está repleta de acontecimientos y este sábado a las 21.00 horas en el estadio Nuevo Vivero jugará su primer amistoso en casa en pretemporada ante el Vitoria de Setúbal de Portugal. Los abonados pagarán 5 euros y los no abonados, 10 en entrada general.

La semana blanquinegra comenzó con las presentaciones del extremo derecho David Martín, del lateral izquierdo Eneko Zabaleta y del central Mario Gómez. Y por la tarde, el equipo de Patxi Salinas celebró un entrenamiento a puerta abierta para que los aficionados conocieran en el Nuevo Vivero a la nueva plantilla. Hoy a la una de la tarde, el club presentará a los jugadores José Marco Higón, Kamal y David Aparicio, a las 20 horas a César Morgado y Francis Ferrón y a las 20.30 las nuevas equipaciones oficiales Joma en el Centro Comercial El Faro. Mañana miércoles jugarán ante el Benfica B, a las 21 horas en Campomaior.

OBJETIVO, PLAY-OFF / El habilidoso y veloz extremo David Martín jugó 36 partidos con el Burgos la pasada temporada mientras que con el Baracaldo disputó un play-off de ascenso a Segunda. «Es un extremo muy trabajador», asegura el presidente del Badajoz, Pablo Blázquez. «El trabajo diario es el único que te puede llevar a los resultados positivos y eso no va a faltar», dijo el jugador. «He venido para estar lo más arriba posible, meternos entre los cuatro primeros y jugar el ansiado playoff de ascenso», añadió.

Eneko Zabaleta, lateral o interior izquierdo formado en el Athletic de Bilbao, con experiencia en Segunda B, la pasada temporada fue titular en el Burgos con más de 3.000 minutos en 35 partidos. «Conozco Patxi Salinas de mi etapa en el Burgos y es un gran entrenador. Ha sido uno de los factores que me han decidido venir». Finalmente, Mario Gómez, central de 25 años procedente del Talavera, argumenta que «decidí salir de la zona de confort en Talavera y unirme al proyecto deportivo del Badajoz. que es bueno y la intensidad y el trabajo en los entrenamientos cumplen las expectativas. Me fio de Patxi Salinas que quiere que me una a su proyecto. El Badajoz tiene una gran afición y un gran estadio».