Badajoz se relame con el Campeonato de España

Después de 28 años volverá a disputarse un campeonato junior masculino de baloncesto en Badajoz. Del 6 al 10 de junio de 1990 se jugó el anterior en Entrepuentes, ganado por el CAI Zaragoza con Martín Fariñas en el comité técnico del evento. Hoy es el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto con el objetivo de «organizar el mejor campeonato de España que se haya disputado y necesitamos la colaboración de todos para hacerlo posible”»

En aquella edición jugaron ocho equipos y en esta lo harán 32, con dos extremeños. Un total de 384 jugadores bajo el lema ‘Basket sin fronteras’ jugarán del 6 al 12 de mayo en Badajoz, con subsede en Elvas, «siendo el primer campeonato en dos ciudades fronterizas de dos países», apunta Fariñas. Los pabellones serán La Granadilla, Las Palmeras y el Coliseum Rondao Almeida.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, reconoce que «nos sentimos abrumados. Es un día muy especial porque para nosotros los campeonatos de clubes son muy especiales, principalmente porque conjugan la competitividad con los valores del deporte y en especial del baloncesto sobre la convivencia, el juego limpio, etc y estos campeonatos lo hacen posible».

Desveló que Badajoz tenía más rivales para la concesión del campeonato pero hay varios motivos para venir a Extremadura. «Aquí Extremadura se está trabajando muy bien, necesita un impulso y ayuda y cuando llegó el presidente con este proyecto, si juntas la territorialidad junto al apoyo a las federaciones, la decisión fue relativamente sencilla», dijo.

APOYO INSTITUCIONAL / Conchi Bellorín, directora general de deportes de la Junta, afirmó que «vamos de la mano de la Federación Extremeña de Baloncesto con la que hay una sinergia muy grande porque es la única de las 47 federaciones que apoya a la cantera con recursos privados porque creen en la sinergia público-privada tan necesaria».

Mientras, la diputada Cristina Núñez, expuso que «este evento es un orgullo para nosotros y la federación conseguirá que sea el mejor campeonato de España».

Tiago Alfonso, concejal de la Cámara de Elvas resaltó que «estamos para ayudar» y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso se mostró «emocionado», aunque mencionó que «nos falta el toque del campeonato para dar el salto a categoría absoluta».

«Nos ha costado mucho traer el campeonato, pero cuando nos hemos puesto ha sido todo muy fácil. Las instituciones han colaborado, han creído en la idea», señaló Fariñas, deseando que no se deje pasar esta oportunidad. «No sé cuándo volverá otra vez y no podemos hacer algo normal sino el mejor campeonato que se pueda. Porque van a venir grandes jugadores y tendremos un nivel que no sé hace cuánto tiempo que no vemos», recalcó.