Badajoz será este sábado referente nacional en raids

Llega la 51 edición del Raid Hípico Ciudad de Badajoz, que este año también es Campeonato de Extremadura de Raid, organizado por la Sociedad Hípica Lebrera, este sábado. Antonio Fernández de la Concha, presidente de la sociedad y del comité organizador, destaca que «Badajoz es un referente nacional en el mundo de los raids. Somos la ciudad que lleva más años haciéndolos y la Sociedad Hípica Lebrera es la más antigua. Se han hecho campeonatos de Extremadura, España, Europa...».

Fernández de la Concha agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz, que le cede la finca Las Arenosas. «Es un raid internacional en el que vienen jinetes brasileños y portugueses y esperamos pasar un buen tiempo. A las ocho de la mañana saldrá de la sociedad y la hora prevista a Las Arenosas será a las cinco de la tarde. Dos horas después será la entrega de premios».

Javier Duarte, también organizador del evento durante unos 20 años, añade que «tras llegar a meta, los jinetes tienen un tiempo para presentar el caballo al control veterinario de 20 minutos y el tiempo no se para hasta que el caballo no se presenta a este control. Los caballos de primera elite suelen tardar entre dos y cuatro minutos. Allí reciben un control exhaustivo y la toma de pulsaciones y si ven que el caballo tiene las pulsaciones adecuadas sigue y si no, queda eliminado».

Duarte explica que «hemos hecho bastantes campeonatos de España y de Europa conjuntamente con Elvas y es una disciplina deportiva que en tema de control de caballos es exhaustiva porque son pruebas muy duras en los controles antes de la partida y en el desarrollo de la prueba».

Las categorías son la superior dos estrellas de 120 kilómetros en 4 fases de 40, 39, y dos de 21. «Las últimas fases son las que determinan la prueba. Allí llegan los caballos mejor preparados que son los que marcan la diferencia de la prueba».

Por último, Duarte destacó que «vienen jinetes que son la elite de España y cada vez hay más competencia, sobre todo en jinetes catalanes que cuentan con sponsors bastante importantes y para llegar a una prueba de 120 kilómetros han pasado por pruebas más pequeñas. De igual modo, de Portugal vienen jinetes importantes».