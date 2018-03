Barreiro: "El partido contra el Real Madrid va a ser especial para mí"

Jonathan Barreiro, alero del Tecnyconta Zaragoza, ha señalado que el partido que enfrentará a su equipo contra el Real Madrid el próximo sábado en la capital aragonesa será "especial", por su pasado en el club madrileño.

"He jugado con Yusta y Luka (Doncic) en categorías inferiores, con Paco Redondo que me ha marcado mucho como entrenador y Laso me hizo debutar en ACB", ha enumerado el jugador del conjunto aragonés sobre su antiguo equipo.

El jugador gallego espera disfrutar de este enfrentamiento porque es un partido "que apetece jugar a cualquiera" pero también para demostrar que se le puede ganar al Real Madrid.

El equipo aragonés llegará a este enfrentamiento después de haber perdido en la prórroga contra el Iberostar Tenerife en la pasada jornada, lo que dejó un mal sabor de boca.

"Competimos muy bien pero al final ellos estuvieron más acertados y pequeños errores hicieron que no ganásemos", ha lamentado el joven jugador del conjunto rojillo.

El jugador de Cerceda (La Coruña), recordando la última acción del encuentro, ha explicado que fue mérito del rival, que defendió bien y que un partido no se pierde en una jugada.

"Tenemos que quedarnos con lo bueno, que fue mucho, y aprender de lo malo", argumenta el '7' del equipo zaragozano.

A este respecto ha recordado que lo que ocurrió frente al conjunto insular ya se ha repetido varias veces en la actual temporada: "son ya varios los partidos que se han marchado por la mínima, pero no podemos hacer ya nada por esos encuentros sino por los que vienen".

Por ello, Barreiro apela a seguir trabajando para que no se repita más y "ajustar en defensa para no encajar tantos puntos y poder correr".

Por último, sobre el recién llegado Paul Stoll, que debutó el domingo pasado en La Laguna, ha señalado que se ha integrado muy bien en el grupo.

"Es un jugador que nos va a aportar muchas cosas porque tiene una visión de juego increíble. Da muy buenos pases y su incorporación nos va a venir muy bien para este final de temporada", ha destacado sobre el jugador norteamericano con pasaporte mexicano.