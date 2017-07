Belmonte, a la final del 1.500 con el segundo mejor tiempo

Mireia Belmonte ha firmado el segundo mejor tiempo en las series de 1.500, en el Mundial de Budapest, por detrás de la estadounidense Katie Ledecky, mientras que Jimena Pérez se ha quedado a 48 centésimas de la final. La badalonesa se ha quitado un peso de encima después de su mal estreno, el domingo, ya que quedó fuera a las primeras de cambio en las series de los 200 estilos y los 400 libre.

Belmonte ha hecho un tiempo de 16:05.27 minutos, casi 18 segundos más lenta que Ledecky, y apunta a medalla en una prueba en la que sus principales rivales para el podio -sin contar a Ledecky- son la china Hou Yawen y la italiana Simona Quadarella.

"He estado mejor que el domingo. Ahora, a pensar en la final de mañana y ya está", ha dicho la española, quien ha asegurado estar contenta también con la marca, que fue la mejor que ha logrado este año. "Estoy contenta con el día de hoy", ha enfatizado Belmonte. La badalonesa ha recordado que en un Mundial "siempre hay que ir rápido por las mañanas porque te juegas la final".

Jessica Vall, a semifinales en los 100 braza

La catalana Jessica Vall, nadadora del CN Sant Andreu, ha tenido una lucida puesta en escena en los 100 braza, prueba en la que ha logrado el sexto puesto en las series lo cual le permitirá estar en las semifinales.

Vall ha firmado un tiempo de 1:06.85 minutos y tiene margen de mejora en esta prueba, ya que ha acreditado esta temporada 1:06.44. La española solo quedó por detrás de la elite de una prueba que no es la suya: la estadounidense Lilly King, la rusa Yuliya Efimova, la lituana Ruta Meilutyte, la también estadounidense Katie Meili y la australiana Taylor McKeown.

"En los primeros metros me he sentido cómoda, el viraje no me ha ido muy bien, pero creo que he solventado bastante mejor que otras veces", ha asegurado.