Belmonte vuelve a sonreír y los piragüistas brillan en el Canal Olímpic

Las medallas de oro de Mireia Belmonte y Jessica Vall, las siete medallas conseguidas en la piscina, y la exhibición de los piragüistas españoles en el Canal Olímpic de Castelldefels, con cuatro oros en cinco pruebas, pusieron una nota muy alta al equipo español en la tercera jornada de competición en los Juegos del Mediterráneo.

Belmonte se colgó este domingo el oro en los 200 estilos, el primero de su palmarés en unos Juegos Mediterráneos, y volvió a sonreir tras la decepción de la primera jornada en la piscina de Tarragona. Su debut, con un séptimo puesto en los 400 estilos y una plata en el 800, dejó muy malas sensaciones, agravadas por las declaraciones de su entrenador Fred Vergnoux, desvelando que la campeona badalonesa sufre mareos y migrañas.

La victoria y el buen crono en la final (2.11.66) cambió la percepción sobre el momento de Belmonte. “Ha sido una buena carrera. Igual no estoy al máximo nivel porque no me encuentro bien. No sé que me pasa. Tengo vértigos, mareos, y cuando estoy en el agua, pierdo la fuerza. Pero esta victoria me da confianza para mañana”, dijo la badalonesa, en referencia a su mejor prueba: los 200 mariposa.

Jessica Vall y Marina García ampliaron las buenas sensaciones con otro oro y otra plata en los 100 braza, repitiendo el resultado del 200 braza del sábado. A ellas se sumaron otras dos plazas de Joan Lluis Pons en los 200 estilos masculinos, una plata de Melani Costa en los 200 libres, un bronce en el 4x100 para el relevo femenino formado por Marta González, Lidón Muñoz, Marta Cano y Melani Costa y también un bronce para el 4x200 masculino que compuesto por Marc Sánchez, Moritz Berg, Hugo González y Miguel Durán.

Cuatro de cinco

Los piragüistas españoles cerraron su participaciónlogrando cuatro oro de las cinco finales disputadas en el Canal Olímpico de Castelldefels. Solo en K-1 500 metros femeninos España se quedó sin metal, porque Teresa Portela acabó cuarta en la primera final del día. La gallega, en cambio, se desquitó ganando el oro en K-1 200 metros poco después.

Carlos Garrote venció en K-1 200 metros masculinos y Roi Rodríguez también se llevó el K-1 500 metros masculinos. El cuarto oro para España llegó en la final de K-2 500 metros. La pareja formada por el campeón olímpico Marcus Cooper y el vigente campeón de Europa Rodrigo Germade se impusieron a Francia y Serbia, que fueron plata y bronce, respectivamente.

La jornada contó con dos oros destacados más. Antonio Bailón se impuso el trap masculino en tiro olímpico, un deporte que dio dos platas más en el día, las de Fátima Gálvez en trap, y de Jorge Díaz en carabina de aire de 10 metros. Y otro oro para Yulen Pereira, en espada individual en la competición de esgrima.