Ben Yedder se convierte en historia del sevillismo

Ben Yedder se convirtió el martes en historia sevillista. Su doblete en los octavos de final ante el Manchester United en Old Trafford bastó para que el conjunto andaluz se metiera 60 años después en cuartos de la máxima competición europea de clubs. Con los dos goles, el delantero francés acumula ocho en esta edición y entra en el Olimpo sevillista junto nombres como Kanouté, Puerta, Palop o Luis Fabiano, entre otros.

Al finalizar el encuentro y después de festejar el pase junto a sus compañeros y afición, el delantero sevillista quiso alabar la gesta de su equipo ante un rival y un escenario europeo grande. "Hemos hecho historia muchísimos años después y no podemos estar más felices. Hoy he sido capaz de encontrar huecos entre la defensa y el equipo ha respondido ante un rival enorme de una forma brillante”, aseguró el futbolista ante los micrófonos.

✅ 8 goles en 7 partidos.

✅ Segundo máximo goleador.

✅ DOBLETE al Manchester United en Old Trafford.



Un resumen de la Champions de Wissam Ben Yedder. MAGNÍFICO. 🇫🇷 pic.twitter.com/0RTZvakcOP — Fútbol⚽Fichajes. (@iFutbolFichajes) 13 de marzo de 2018

Revulsivo

El Sevilla necesitaba marcar en Old Trafford para poder pasar en la eliminatoria. A falta de 20 minutos para el final, el entrenador sevillista Vincenzo Montella, decidió cambiar de cromos. Quitó del campo al colombiano Muriel para meter a Ben Yedder. Y este último no defraudó. Salió con las ganas que se le pide a un revulsivo, con hambre, y en tan solo cuatro minutos hizo temblar los cimientos de Old Trafford con dos goles y certificar la eliminación del equipo de Mourinho, bastante rácano en su planteamiento.

Los 3.000 seguidores que viajaron a tierras inglesas jamás olvidaran la noche del martes. El menudo delantero le puso color a la historia sevillista en la Copa de Europa, haciendo que el teatro de los sueños enmudeciera y que la afición sevillista cantara a capela su particular himno. Ahora, esperan el sorteo del viernes para saber quién será su próximo rival en Europa.