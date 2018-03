Bohigas: «Necesitamos reconstruir un grupo que ahora está dañado»

Sigue el Cáceres Patrimonio con su particular calvario y tras sumar el viernes su cuarta derrota consecutiva, ya piensa en su próximo reto, el miércoles en el Multiusos ante un Valladolid del que solo le separa una victoria, la que necesita el equipo verdinegro para conseguir la tranquilidad que busca desde hace muchas semanas. Pero las circunstancias no son las mejores para el Cáceres, muy mermado por las lesiones de Niko Rakocevic, Warren Ward y Dani Martínez. El viernes debutó Will Saunders con poca fortuna (menos seis de valoración con cuatro puntos, tres rebotes, cuatro balones perdidos, un 50% en tiros de dos y sin acierto en el triple después de cuatro intentos), lo lógico después de realizar un único entrenamiento con sus nuevos compañeros. «Es muy complicado que él pueda jugar al mismo nivel», dijo Ñete Bohigas, «en cuanto tenga un par de semanas nos ayudará. Necesitamos entrenar para volver a reconstruir un grupo que ahora está dañado, a ver si lo conseguimos cuanto antes».

Reconoció el técnico que «el desgaste de jugar con siete u ocho jugadores hace que no estemos frescos físicamente», lo que le pasó factura el viernes ante el Ourense, el equipo ahora más en forma de la LEB Oro con seis victorias seguidas. «En el tercer cuarto nos fuimos, físicamente ya estábamos muy mermados», añadió Bohigas, que sin escudarse en las dificultades contó que los roles ofensivos en su equipo tienen que cambiar cada jornada. «Sin Dani [Martínez], Niko [Rakocevic] ni Warren [Ward] perdemos la frescura ofensiva que nos dan jugadores que son capaces de tomar decisiones y que hacen jugar al equipo. Ahora el reparto de los puntos nos cuesta muchísimo más», añadió un Bohigas que terminó asegurando que «con ocho vamos a tirar hasta el final».

Mientras, el Cáceres sigue con las actividades del ‘Mes de la inclusión’ y Luis Parejo (que el viernes se convirtió en el máximo anotador de la historia del Cáceres) y Pol Olivier colaborarán en el recorrido y también en la meta en la carrera de la Asociación Española Contra el Cáncer. En la la línea de meta, en el Pabellón Serrano Macayo, también estarán Sergio Pérez y Rolandas Jakstas.

Por otro lado, el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha exigido a la Junta que cumpla el plan de mantenimiento de instalaciones como el Multiusos (con goteras) que «tiene abandonado desde el inicio de la legislatura». El portavoz de Deportes, Francisco Risquete, se refirió al episodio «vergonzoso» vivido hace diez días durante el partido ante el Oviedo, que tuvo que retrasarse hora y media por un pabellón «lleno de goteras». «Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse», añadió él, que dice que han trasladado el tema a la directora general de Deportes, Conchi Bellorín.