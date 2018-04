Bota de Oro en Extremadura

No le apuntan los focos. No le graban las cámaras. No vende camisetas. Es agricultor, no una estrella del fútbol. Pero marca más goles que nadie. Juan Francisco Blanco Vaca es el máximo goleador de Extremadura, defiende los colores del Fornacense en la Segunda División Extremeña y lleva 33 tantos esta temporada. Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah, que lidera la clasificación por la Bota de Oro, no igualan su marca.

El gol es la forma más bella del fútbol, pero también saca la bestia de nuestro protagonista. «A más goles, más ganas de marcar tengo. No me voy contento si no consigo mi gol. En muchos partidos vamos ganando por dos o tres goles de diferencia, pero sigo teniendo el hambre de anotar», explica Blanco, que a sus 20 años es el máximo goleador en Extremadura.

Un dato que el joven de la localidad pacense de Hornachos desconocía. «Sabía que tenía que estar muy cerca, pero no lo sabía de cierto. Es una satisfacción muy grande, pero esto es gracias al trabajo que hace todo el equipo. La gente me dice que llevo más goles de Messi, pero él juega en Primera División y yo en Segunda División Extremeña», asume con humildad Blanco, al mismo tiempo que se ríe de la curiosidad.

No obstante, a pesar de la diferencia de categoría entre Messi y Blanco, no hay en las cuatro grandes ligas europeas ningún jugador con sus registros anotadores. Hay que viajar al país vecino, Portugal, para encontrar a Jonas Gonçalves, delantero del Benfica, que lleva también 33 chicharros, los mismos que el delantero del Fornacense.

El gol es la sonrisa del fútbol y el Fornacense, gracias a Juan Francisco Blanco, está riendo a carcajadas. Y también cumpliendo sus objetivos. «El objetivo grupal está cumplido, meternos en play off era la meta desde el inicio de temporada. Queda aún un reto mayor, que es ascender. Eso va a ser duro, pero lo intentaremos», asegura este killer, que ha llegado a marcar cinco goles en un solo partido.

Blanco y sus sueños

En lo colectivo, el Fornacense también está de enhorabuena. Ya tiene matemáticamente el billete para el play off de ascenso a Primera División Extremeña y es líder del grupo III de la Segunda División Extremeña. Caer y levantarse. «Somos un club humilde, que tras pelear con el Calamonte hace dos campañas para subir a Tercera, bajamos de categoría. Estamos en una categoría que no nos pertenece», afirma Blanco, que con sus tantos anhela ascender al equipo.

«Tuve varias ofertas de equipos punteros de la Primera División Extremeña, pero dije que no. Descendimos el año pasado con mi equipo, en el que llevo desde pequeño, y prometí que volveríamos a subir. Cambiaría todos mis goles por marcar uno, el que nos dé el ascenso», comenta el hombre gol extremeño, que saltó desde la edad cadete al primer equipo, sin pasar por juveniles.

Otro sueño de Blanco es llegar a Tercera División y por ello pelea en cada entrenamiento. «Siempre se lo digo a mis padres y a mi novia, que si llegase esa oferta me costaría dejar el Fornacense, pero sería bonito jugar en Tercera. Por edad y cualidades, podría estar en esa categoría. Ojalá llegue esa llamada», anhela.

También desea acabar la temporada conservando este registro. Aunque Jaime Durán, de La Codosera, y Roberto Sáez, de Fuente de Cantos, con 32 tantos cada uno no se lo van a poner nada fácil. «Son grandes jugadores, pero me quedan dos partidos más el play off e intentaré marcar los máximos goles posibles, aunque lo que más quiero es lograr el ascenso», advierte este hombre gol. Habrá que seguirle de cerca.