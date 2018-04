El Cacereño, bajado del trono

No soy asiduo a los artículos sobre partidos de futbol, primero porque, gustándome como muchos otros deportes, no más, estoy lejos del forofismo y del partidismo, y segundo porque en la redacción de estas "crónicas" se suele abusar del mal gusto, del lenguaje bélico y otras lindezas que no me atraen, pero he leído esta "crónica" por afinidad familiar con el pueblo de Acehuchal y me he quedado perplejo, es todo un ejemplo de pedantería, un intento de lucimiento personal primando sobre la información, intento frustrado porque lejos de lucirse se ha acercado hasta caer en la total cursilería, frases como: “Crecía el agobio y la marea verdiblanca sobre los confines locales pero los hados le fueron esquivos y la fe y excelsa…”, y otras muchas no aportan nada a una crónica, sí a un rebuscado lenguaje de presuntamente lucimiento, que en absoluto lo consigue, una pluma que se precie debe manejar bien el lenguaje, bien la composición, bien la explicación y bien la redacción, esto es una pedantería ridícula y sin sentido.