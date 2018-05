El Cacereño gana con bronca. Su pírrico triunfo ante el Valdivia (1-0) estuvo rodeado de polémica, de pobreza futbolística y de justísimas protestas desde la grada. En medio de los problemas económicos, de las movidas internas y de la pérdida del liderato la semana anterior, con la pifia en Aceuchal, el CPC estuvo a punto de ceder más puntos ante un numantino rival.

Los verdes se empeñan en demostrar que han llegado con la flojera a la recta definitiva, aunque haya saludables noticias como la vuelta goleadora de Marcos Torres, la recuperación de Viñuela o la irrupción de Keko en el lateral izquierdo. Pero un equipo de este perfil, con futbolistas notables, no puede hacer ejercicios tan pobres como el de ayer.

Al despropósito competitivo también contribuyó su técnico, Ximo Mas, con incomprensibles cambios, como el de Alex García. Por mucho que lo intentase justificar, no se puede cambiar, como en este caso, al mejor jugador sobre el campo, y más con el 0-0 en el marcador ante un oponente sin amenaza atacante.

El encuentro, otro más, no tuvo plasticidad. Sí es cierto que fue un monólogo local en cuanto a dominio, pero con muy poca pegada, ante un rival muy timorato y replegado. No le da para más al equipo de Ricardo Tapia, con mérito indiscutible peleando por no descender.

Incluso fue el Valdivia el primero en amenazar con un tiro de Serván desviado por Bernabé (min. 6). Después, el espartano Kevin la tuvo antes de que Alex García lanzara para la intervención de un poderoso Peters. Poderoso en el juego aéreo, la única manera de marcar que intentaba el CPC a la hora de desequilibrar, aunque con jugadas de banda con Pablo y Keko.

En el segundo tiempo, más de lo mismo. Ximo, ante la indignicación general, empezó a erigirse en el centro de las iras del público primero con el cambio de Kevin y después la bronca arreció con la salida del campo de Alex García, que tuvo un 24 cumpleaños poco feliz, aunque no porque no hiciera un buen trabajo.

Percutía el Cacereño sobre la meta valviense hasta que logró el premio, una vez que Viñuela y Navarro salieron decididos a marcar diferencias. Un balón suelto en una jugada aislada quiso que Juanjo Polo (otra vez el más orgulloso de los locales) pusiese un balón en escorzo para que Marcos Torres decidiese el encuentro con su gol para un triunfo contradictorio y acento guerracivilista.

cacereño 1

valdivia 0

3Gol: 1-0-Min. 84: Marcos Torres.

3Árbitro: López Cirujano. Tarjetas al local Bernabé y a los visitantes Villalba, Adrián y Pepe.

3Estadio: Príncipe Felipe.

3Espectadores: 700.

3Incidencias: placa por 100 partidos en el Cacereño a Elías Molina.

3Cacereño: Bernabé, Pablo Suárez, Alberto, Juanjo Polo, Keko, Nacho Méndez (min. 60, Marcos Torres), Juanki, Luismi, Alex García (Javi Navarro, min. 74), David López y Kevin (min. 65, Viñuela).

3Valdivia: Peters, Serván (min. 61, Villalba), Adrián, Rober, Vicente, José Manuel (min. 63, Raúl), Chiqui, Ángel, Rubo, Ribi y Jandri (min. 46, Pepe).