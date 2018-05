El Cacereño hace autocrítica

Que el Cacereño ha perdido la iniciativa es algo que ya han asumido en el vestuario verde. Que no debe aflojar lo más mínimo y que tiene que ganar los dos partidos que quedan, también. No oculta nadie que la derrota del pasado domingo en Aceuchal ha hecho «mucho daño», pero hecha la autocrítica («necesaria para mejorar», apunta Javi Navarro), toca recomponerse y volver a mirar al frente. El objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso, aunque puede ser que el camino para conseguirlo sea más largo.

«Afecta, duele saber que has tenido algo al alcance de la mano y que ya no depende de ti», se sincera Navarro, uno de los veteranos del Cacereño, encargado durante toda la campaña de tirar de un vestuario que ha sufrido altibajos y que ahora debe ser capaz de recomponerse para afrontar la parte más importante de la temporada.

«El domingo tenemos que ganar al Valdivia y, después, al Amanecer, no nos queda otra opción», dice el delantero, autor de 9 goles. Es la forma para rearmarse de confianza y afrontar la fase de ascenso, «sea desde la posición que sea. Sabemos que ser campeones es un plus que te permite tener una bala en la recamara, pero si no es por ahí, pelearemos del mismo modo; el Badajoz ascendió el año pasado siendo segundo», recuerda. El último ascenso del Cacereño a Segunda División B, en el 2009, también lo logró tras acabar segundo en liga y eliminar a Yeclano, Haro y Tenisca.

Además de ganar, el Cacereño, dice Javi Navarro, tiene el objetivo este domingo de mejorar su imagen. Reconoce que últimamente no está siendo nada buena: abultada derrota en Azuaga, empate por los pelos ante el Santa Amalia, pérdida del liderato en Aceuchal… «Entiendo que la afición esté enfadada, tienen todo el derecho a quejarse. Nosotros tenemos que estar a las duras y a las maduras. Para todos es un palo no estar a la altura de las circunstancias y ahora solo nos queda cambiar el chip y volver a competir». Y confiar, por qué no, en un tropiezo del Don Benito. Pero como eso no es algo que dependa del CPC, el delantero verde mira hacia dentro: «Tenemos que mejorar todos, tanto Javi Navarro como los demás, somos un grupo, para lo bueno y para lo malo, y cuando ganamos lo hacemos todos y, cuando perdemos, también».

Para el duelo del domingo ante el Valdivia el Cacereño podría recuperar al Fran Viñuela, ausente ‘por precaución’ en los dos últimos partidos.