El Cacereño intenta sin éxito recuperar a Checa

El Cacereño soñó ayer durante unas horas con recuperar a uno de los futbolistas más carismáticos que hayan pasado por sus filas en la última década. José Carlos Romero Infantes puede que no signifique nada para la hinchada verde, pero su apodo deportivo, Checa, sí lo hace. Y mucho, después de dos campañas (2012-13 y 2013-14) a pleno pulmón en el estadio Príncipe Felipe. Pero, a no ser que haya un giro de 180 grados en las negociaciones, no será el sustituto del lesionado Roberto Carlos Mansilla.

El nombre estuvo encima de la mesa, sobre todo por parte del máximo accionista, Antonio Martínez Doblas, que le consideraba perfecto para ocupar la ficha federativa que quedará libre por la grave dolencia de Mansilla. Checa tiene una amplia experiencia con sus 34 años, puede jugar en el centro de la defensa y en cualquier puesto del centro del campo y es querido por la afición.

Movimientos hubo, según desveló a mediodía el programa Minuto 30 de Canal Extremadura Radio. El futbolista recibió con mucho agrado el interés expresado explícitamente por Doblas, que convenció a Adolfo Muñoz de que era el recambio perfecto. En principio el técnico no lo veía del todo claro porque quería a alguien más específico para la zaga, pero después asintió.

Checa milita actualmente en el Hércules, un histórico que está en el grupo III de Segunda B. Su presencia en el once titular ha sido fija durante toda la temporada alternando la defensa y el centro del campo. No hay ya intereses clasificatorios en la ciudad alicantina, sin opciones de entrar en la fase de ascenso a Segunda. Sin embargo, no se dio el visto bueno para la operación por parte de la empresa que representa los intereses del jugador. Hace apenas sucedió lo mismo cuando La Hoya Lorca llamó a su puerta para sustituir a otro lesionado de larga duración.

«Me hubiese encantado ir y ayudar en lo que pudiese. Cáceres es un sitio donde estuve muy a gusto y creo que su sitio es claramente la Segunda B», comentó a media tarde Checa a este diario. No fue la única llamada que recibió desde la ciudad extremeña, además de numerosos mensajes. Dejó muchos amigos que todavía conserva, pero eso no está siendo suficiente. La inviabilidad de su salida del Hércules es fija si no cambia la perspectiva de la situación y el Cacereño tendrá que seguir buscando.

Los ofrecimientos que están llegando estos días son numerosos, pero el Cacereño quiere afinar mucho. Aparte de Abdel, que apenas ha jugado desde que llegó iniciada la temporada, existe la posibilidad de volver a adaptar a Elías Molina al centro de la zaga, como ya sucedió en su anterior etapa en el club.