El Cacereño se la juega esta tarde en campo del Aceuchal

La antepenúltima jornada en Tercera dirime hoy partidos especialmente interesantes. Por arriba, con el liderato y los playoff en juego, y por abajo, con el descenso acechando, los nueve encuentros tendrán importancia, incluso el aparentemente tranquilo Azuaga-Castuera, ya que los visitantes aún no están salvados. Destacan muy especialmente los duelos Aceuchal-Cacereño y Valdivia-Don Benito, con derivaciones en la cúspide y en las catacumbas de la clasificación. Además, será interesante ver qué hace el equipo más en forma del grupo, la UP Plasencia, en Olivenza en un ambiente de crispación de la plantilla por los impagos de varias nóminas, lo que ha generado inquietud en unos futbolistas que ahora pasan por su mejor momento de la temporada.

ACEUCHAL-CACEREÑO / El encuentro más determinante de la jornada, en principio. Los verdes dependen de sí mismos para ser campeones y es en Aceuchal donde tiene, en principio, el principal escollo. Tras la mejora en el juego ante el Trujillo, el equipo de Ximo Mas se presenta como favorito en el Polideportivo Municipal, pero no deberá descuidarse, ya que el equipo de Francisco Diosdado, ‘Cisqui’, ha ganado ahí a conjuntos como la UP Plasencia. Los cacereños, sin Fran Viñuela, esperan no defraudar a una afición que estará bien representada en esta salida tan comprometida. El Aceuchal necesita al menos puntuar, ya que con 37 puntos no debe descuidarse. El choque, desde las 18.30 horas.

VALDIVIA-DON BENITO / Los de Juan García, a un punto del líder, necesitan sumar de tres en tres por si falla el Cacereño y así hacerse con el liderato. Será complicado ganar en un terreno de juego tan complicado como el de Valdivia, y además, los locales, con 36 puntos, precisan de los puntos también. Encuentro interesantísimo en el que puede haber más seguidores visitantes que locales y toda la emoción asegurada. El partido, el último cronológicamente, a las 19.00 horas.

OLIVENZA-UP Plasencia / A los futbolistas de la UPP va camino de debérsele tres meses. Dentro del vestuario hay nerviosismo por ello, pero de momento esto no ha afectado a lo deportivo. Hoy están dispuestos a darlo todo en casa de un Olivenza que se ha metido en zona de peligro (tiene ahora 38 puntos) y defender el tercer puesto que tanto ha costado conseguir para los de José Diego Pastelero. El encuentro se inicia a partir de las 12.00 horas.

jerez-Moralo / Encuentro complicado para el cuarto clasificado actual. El equipo de Emilio Gil quiere defender ese privilegiado lugar ante un Jerez que es juez de la competición en este final desde su sexto puesto, sin opciones ya de meterse arriba, como los últimos años. Encuentro interesantísimo también en el Manuel Calzado a partir de las 18.00 horas.

Santa amalia-Coria / Con los locales ya descendidos a Primera extremeña, el Coria tiene la necesidad absoluta de vencer si aún piensa en ser cuarto. Sobre el papel, deben hacerlo por la situación del rival y por su propia calidad. Desde las 18.30 horas.

Trujillo-Extremadura B / Encuentro vital por abajo. Los trujillanos son decimoctavos (34 puntos) y los almendralejenses decimoquintos (35), y estas cifras lo dicen todo. Emoción en el Julián García desde las 12.00 horas.

Amanecer-Arroyo / Otro encuentro igual. El Amanecer es decimoséptimo (34 puntos) y el Arroyo decimonoveno (32), con lo que el Municipal San Isidro va a albergar un encuentro tremendo. Lacita, desde las 12.00 horas.

montijo-Pueblonuevo / Duelo de rivalidad comarcal, en el que los visitantes (decimosextos, 35 puntos) se juegan muchísimo, con el Montijo salvado (42 puntos, décimo). A las 12.00 horas.

Azuaga-Castuera / Los visitantes aún no están salvados (40 puntos, undécimos) y el Azuaga es octavo (47) con opciones a ser séptimo. A las 12.15 horas.