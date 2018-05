Del Cacereño, pero más del Amanecer

«Habíamos llegado a un acuerdo en su hotel, en Zafra, para que nos vendiese el club, pero no sé qué pasó que alguien le dijo algo a Antonio Martínez Doblas y se volvió para atrás». Manuel Galeano Pérez (Plasenzuela, 18 de octubre de 1957) formaba parte del grupo que negoció la adquisición del Cacereño el pasado mes de agosto, que finalmente no se concretó. Cosas de la vida, Galeano sigue siendo el presidente del Amanecer, equipo con el que se mide el domingo en un duelo fratricida: los locales se juegan la permanencia y el CPC su posición (primero, segundo o tercero) de cara a la fase de ascenso.

«Nosotros hubiéramos sido más cercanos a los cacereños. Hubiera sido diferente a lo de esta gente, ni mejor ni peor», asegura Galeano cuando se le cuestiona sobre qué hubiera pasado si aquella fallida operación se hubiese hecho y no la del grupo del empresario chileno-mexicano Álvaro López. Según él, hubo dos negociaciones y en la segunda, con Juan Bermejo como inversor-propietario, «estaba todo acordado, y la diferencia es que iba a pagar al contacto, no como lo del grupo de aficionados, que era poco a poco porque no teníamos el dinero contante y sonante, como Bermejo, que se cabreó y luego ya no quiso saber nada».

Galeano dice que él hubiera estado «en la sombra» y que seguiría en el Amanecer («nunca lo hubiera dejado»), pero como aficionado al club verde quería haber colaborado. «Fue una pena que no saliese ese acuerdo, que teníamos ya un borrador y todo para hacer la escritura. Me llevo muy bien con Antonio Martínez Doblas y es muy buena persona, pero es alguien difícil para tratar, ya que cambia mucho de opinión, es como un niño».

Galeano habla muy claro. Se le entiende todo de manera diáfana. Dice que el domingo, es evidente, irá con el Amanecer. «He hablado con Luis Puebla y nos hubiera gustado que hubiera sido una fiesta para los dos, pero nos jugamos mucho. Tenemos que conseguir los puntos como sea para salvarnos, que el año que viene hacemos los 50 años del club. También me gustaría muchísimo que el Cacereño ascendiese, aunque no lo veo».

Galeano acumula ya siete años al frente del Amanecer, «al que cogí casi desaparecido, sin campo ni nada», se jacta en decir. Ahora el reto es permanecer ante el, dice, «el club con el que mejor nos llevamos, sin duda».

Para el presidente del Amanecer, el Cacereño no será campeón porque, entre otras cosas, el Don Benito ganará en Montijo. «La gente de Badajoz se ayuda mucho entre ellos. En Cáceres no pasa esto. Pero es normal lo que hacen. A mí me gustaría, por ejemplo y si se diera, que se salvara el Diocesano antes que el Azuaga por desplazamiento y muchas cosas más».

Romero, mismo pronóstico

Mientras tanto, el entrenador del Amanecer, José Manuel Romero, éste con un pasado como portero del Cacereño, siendo referencia durante 15 años, también es de la opinión de que el Don Benito no perdonará en Montijo y será campeón. Es por ello por lo que asegura que «realmente, el Cacereño se va a jugar ser segundo o tercero, nosotros sí que nos lo jugamos todo». El técnico del equipo de Sierra de Fuentes espera lograr el objetivo de vencer en un encuentro que siempre será especial para él, ya que nunca ha escondido que el CPC es su equipo de siempre, el de su ciudad y de su corazón.