El Cacereño, con el pase en casa

Eso es un campo de futbol 7, no había espacios, los jugadores todos apilados e incluso podía tirar a puerta el mismo portero. No se como jugará este Churra en campos grandes, pero aquí me parece que van a correr bastante, y a ver, si son capaces de cerrar los espacios que ayer no había en ese futbolín. El partido de aquí no va a tener nada que vez con lo visto ayer, y con poco que nos dejen jugar les pueden caer más de un gol. Equipo fácil de superar, si nos ponemos las pilas, claro.