El Cacereño, muy pendiente de lo que pase en el Don Benito-Moralo

El partido más interesante de la jornada número 29 en el grupo extremeño de Tercera División se juega en el Vicente Sanz de Don Benito entre los locales y el Moralo, el líder de la competición. A la expectativa estará, entre otros, el Cacereño, que si gana al Castuera y los del Campo Arañuelo no hacen lo propio volverá a ocupar el lugar más alto de la tabla. Los diez encuentros se disputan hoy en un día que puede ser trascendente para lo que resta de competición, también por debajo, donde todo parece haberse apretado.

CACEREÑO-CASTUERA / Deberá tener cuidado el equipo de Luis Américo Scatolaro con su rival castuerano. El cuadro de Juanpe Sánchez llega pletórico tras haber sorprendido al Don Benito, lo cual es aval más que suficiente como para pensar en la sorpresa. Además, es décimo en la tabla tras estar siempre flirteando y estando en los últimos puestos de la clasificación.

En los locales, que han cambiado a modo de prueba a horario de tarde, puede ser reservado Luismi, autor del 0-1 en la ida, después del susto en su hombro en el partido de Coria. No tendrá problemas el CPC en tirar de banquillo, en el que las posibilidades, visto lo ocurrido las últimas semanas, son de garantias: pueden volver Marcos Torres y Kevin, reservados en La Isla por molestias, y estará fijo Fran Viñuela, que reapareció el pasado domingo con muy buenas sensaciones. El partido, a las 16.30 horas.

DON BENITO-MORALO / El Moralo llega a Don Benito con el recuperado liderato tras el concluyente 5-0 al Arroyo en tanto que los locales, con varios tropiezos seguidos, tienen toda la necesidad del mundo de ganar si no quieren desatar una crisis ya definitiva. Los de Juan García, en cualquier caso, han demostrado que saben jugar y ganar a cualquiera, incluidos los de arriba, y que hoy puede hacer lo propio ante los pupilos de Emilio Gil, al que llega ahora la parte dura del calendario, ya que se medirá a los rivales directos. El encuentro comienza a las 17.00 horas.

UP PLASENCIA-CALAMONTE / Encuentro también peligroso para los placentinos, para los que es indispensable no fallar tras la pifia de caer en Aceuchal después de los tropiezos de Don Benito y Coria, que le podían haber acercado a la cuarta e incluso a la tercera posición. El Calamonte juega muy bien al fútbol y no tiene presión alguna, ya que está cómodamente instalado en el noveno puesto (37 puntos). Será a las 12.00 horas.

EXTREMADURA B-CORIA / Complicado reto para el Coria de Miguel Rubio. El filial azulgrana es capaz de todo y deberá tener cuidado ante el talento y desparpajo de los locales. Sin embargo, los caurienses se presentan como favoritos indiscutibles en un encuentro en el que puede haber buen espectáculo porque los dos equipos saben jugar al fútbol bien. El campo Ito se presta, aunque habrá que contar con el factor climatológico, que puede ser clave a la hora de mover el balón en todos los terrenos de juego. El choque comienza a las 12.00 horas.

arroyo-jerez / La desesperada pelea del Arroyo por salvar la categoría viene de sufrir un frenazo ante el Moralo, pero el conjunto de Javi Moreno no lo tiene tan difícil si retoma la épica de victorias como la que consiguió anteriormente frente al Coria. Por su parte, el Jerez sigue en tierra de nadie, aunque ha mejorado sus resultados últimamente. No regalará nada al colista (17.00).

OLIvENZA-sANTA AMALIA / El equipo local, muy tranquilo de momento en la undécima plaza (31 puntos) quiere dar un paso casi definitivo para la salvación a costa de un Santa Amalia penúltimo (21 puntos) y con las lógicas urgencias. Encuentro a cara de perro para los amalienses, en cualquier caso. Se inicia a las 12.00 horas.

MONTIJO-DioCESaNO / Los locales tenían un buen colchón de puntos respecto a la zona de descenso, pero unas últimas jornadas realmente malas han sembrado la preocupación. Todavía sacan siete puntos al antepenúltimo, pero deben recuperar su línea anterior. Por su parte, los cacereños vienen de cortar su particular racha negativa frente al Amanecer (2-0) y confían en tomar la senda positiva que está caracterizando su debut en el grupo XIV, aunque su techo está en el séptimo puesto, lo que se ha venido a llamar ‘la otra liga’ (12.00 horas).

valdivia-aceuchal / El partido es más importante para el Valdivia, que, aunque haya conseguido arrancar algún empate valioso en las últimas jornadas, se ha metido definitivamente en problemas (cuarto por la cola). El dato es estremecedor: no gana desde el 26 de noviembre (1-0 al Arroyo). Desde luego, envidia la situación del Aceuchal, que, aunque no puede sentirse salvado todavía, sí que tiene el rumbo muy bien enfilado en la mitad de la tabla después de cuatro victorias consecutivas (12.30 horas).

Pueblonuevo-azuaga / Importantísimo para el Pueblonuevo y, como casi todo desde casi el inicio, poco relevante para el Azuaga. Los locales, antepenúltimos, no ganan desde mediados de diciembre, lo que les ha anclado a unas últimas posiciones de las que le urge salir. Enfrente tendrá un rival imprevisible, que suele despistarse bastante cuando juega fuera de casa y cuyo único objetivo ya es ser séptimo (17.00).

amanecer-trujillo / Los de Sierra de Fuentes intentarán aprovechar el pésimo momento de su rival, que lleva once jornadas sin conseguir la victoria. Tanto es así que un triunfo del Amanecer le pondría incluso por delante, una situación difícil de imaginar hace unas semanas. El equipo de José Manuel Romero se está haciendo fuerte en casa y gracias a eso está alimentando sus opciones de seguir en Tercera (17.00).