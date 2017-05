El Cacereño prioriza el no encajar y prevé una eliminatoria muy intensa

No encajar goles. Esa es la incuestionable prioridad. La coincidencia del entrenador, Adolfo Muñoz; y de los futbolistas Aarón y Camacho, en sus declaraciones pre-partido, así dibujan el máximo objetivo verde de cara al choque de mañana ante el Deportivo B (12.00 horas, Príncipe Felipe).

En el CPC destilan confianza. La fortaleza del vestuario queda fuera de toda duda. Y eso se nota en cada entrenamiento, pero también de puertas hacia fuera. Es un grupo unido en la meta. «Lo más importante no es no encajar», advirtió el técnico. «Vamos a intentar ganar, pero no vamos a defender un 0-0. Hay que salir a ganar». No lo dicen abiertamente, pero un 1-0 estaría considerado como un buen resultado de cara a la vuelta en Riazor.

«Serán 180 minutos, no un partido. El partido de aquí no va a ser definitivo. No cambiaremos nada. Únicamente vamos a intentar atacar sus puntos débiles», analizó Adolfo Muñoz.

Al menos sobre el papel, el punto menos consistente del rival es el del juego aéreo, «el balón parado». Lo puso de manifiesto el capitán, Aarón, en su comparecencia conjunta con el meta Camacho, todo un experto en fases de ascenso. El portero suma cinco, aunque el récord lo tiene Santi Polo, que sumará su duodécimo desafío. El entrenador pide concentración. Y motiva a sus jugadores alentándoles sobre lo que puede ser subir un peldaño, hasta la Segunda División B.

«El equipo está trabajando bien», significó Aarón, quien advierte sobre el filial coruñés. «Son rocosos y nosotros tenemos que ser prácticos. Estos partidos hay que tomárselos así», apuntó el centrocampista, para quien «ojalá pudiéramos conseguir un 2-0 o un 3-0. Todo el trabajo de un año es para partidos como los que vamos a tener ahora», arengó.

El lado negativo, en principio, es la pérdida de opciones para jugar del goleador Kevin. Adolfo afirma que quiere que todos estén al cien por cien, «y ha tenido la rodilla inflamada». Ayer no entrenó y tampoco lo hizo Carlos García, aunque el caso del lateral fue por pura precaución. Por contra, ya trabaja con relativa normalidad Martins.

Muy en positivo se habla de la incorporación de Dani Fragoso, sustituto de Mansilla. Adolfo confirmó que, salvo problemas de última hora, jugará en la misma posición de Mansilla, evitándose así pasar a Elías atrás.

«Esto es diferente a un partido de liga», apuntó mientras tanto Camacho. «Posiblemente me lleguen más». Y es que el Cacereño ha sido el menos goleado de todas las categorías nacionales, con solamente 16 tantos. E incluso ha tenido que emplearse muy pocas veces, ya que los rivales han amenazado muy poco. Pero a partir de mañana puede ser distinto. La afición puede ser una clave también, coinciden.