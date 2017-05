El Cacereño se propone subir en Riazor, estadio de Primera

El Cacereño se medirá al Deportivo B con el ilusionante objetivo del ascenso a Segunda B, justo 11 meses después de despeñarse al vacío en Linares. El campeón extremeño de Tercera se medirá al gallego en la ida en el Príncipe Felipe (previsiblemente a las 12.00 del domingo) y en la vuelta el fin de semana del 27-28, muy probablemente también en domingo por la mañana en Riazor.

«A ilusión no nos va a ganar nadie». Adolfo Muñoz, entrenador del CPC, hacía su particular lectura del duelo minutos después del sorteo. «Estamos recopilando información. Me dicen mis amigos de la zona que es el típico filial con calidad, pero nosotros no tenemos que temer a nadie».

En realidad, el de Pueblonuevo del Guadiana prefería jugar la ida en casa, en el que el objetivo primigenio será no recibir un gol. «Lo más importante es no encajar», espetó, para añadir que lo ideal sería «un 2-0 o un 3-0», pero esto es algo que será complicado de conseguir, en principio, y dada la igualdad que marca este tipo de eliminatorias.

«A mí me da igual quien toque», decía mientras tanto Antonio Martínez Doblas, máximo accionista verde, desde Madrid. Lo afirmaba antes del propio sorteo, en el que el empresario segedano participó activamente.

«Será complicado, como cualquiera que nos pudiera tocar. Son un buen filial, pero bueno, en este tipo de partidos importa mucho la cabeza y el oficio, aparte de lo que hemos demostrado durante todo el año», afirmó por su parte Elías Molina, uno de los ‘jefes’ del CPC, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El factor experiencia puede ser clave, en efecto. Y a ello apela también Adolfo Muñoz. Con 93 puntos, el Cacereño ha sumado 11 puntos más en la liga regular que el filial del Deportivo. «Eso no quiere decir nada. Eso es que los de arriba se han ido quitando puntos». Y es que el destino ha querido que otros dos gallegos se vayan a medir con otros dos extremeños: el Bergantiños (cuarto en este grupo I con 68 puntos) se enfrentará al subcampeón extremeño, el Badajoz; y el Cerceda, tercero con 71, se las verá ante el Jerez. El otro duelo medirá al Azuaga ante el Vitoria, segundo del grupo IV y filial del Eibar.

En el Cacereño están preocupados ahora por la evolución de Kevin, con un problema de rodilla producido por un golpe la semana pasada. A día de hoy, según el técnico, su participación en la determinante eliminatoria es toda una incógnita.

Del mismo modo, el CPC intentaba anoche cerrar el fichaje del sustituto del lesionado Mansilla. Había dos nombres sobre la mesa, pero no se descartaba la llegada de otro. Aun así, la idea es que esté mañana mismo para que se habitúe al equipo lo más rápidamente posible con los entrenamientos. «Mansilla es muy difícil de suplir, por su experiencia y categoría, pero trataremos cubrir su ausencia de la mejor manera posible», declaró el entrenador verde, quien insistió en que las gradas del Príncipe Felipe sean un factor más a favor. «Cuanto más gente, mejor», pidió.