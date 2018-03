El Cacereño se queda sin Marcos Torres «entre dos y tres semanas»

Entre dos y tres semanas es lo que deberá estar Marcos Torres en el dique seco. El jugador del Cacereño se resintió el domingo durante el partido ante el Castuera de una elongación en el isquio de una de sus piernas y tendrá que volver a parar. El problema surgió el 24 de febrero durante el último entrenamiento para preparar el partido ante el Calamonte y le obligó a parar diez días (se perdió también la cita en Coria). «Ahora es una recaída», explicó ayer el jugador a este diario, «y el tiempo de recuperación tendrá que ser superior». Es por eso por lo que cree que tardará en volver entre dos y tres semanas.

«Hay que ser prudentes», añadió Marcos Torres, que sabe que lo más importante es evitar una nueva recaída. Aclara, no obstante, que el domingo no forzó para jugar ante el Castuera. «Durante la semana había entrenado con total normalidad, a tope, y cuando el entrenador que preguntó el sábado cómo estaba le dije que bien, listo para hacer lo que él decidiera». Sin embargo, en el minuto 20 del partido volvió a sentir dolor en la misma zona que la vez anterior.

Rabia por no jugar el domingo / «Me sentí frustrado, cabreado, porque en esos 20 minutos me vi bien». Se marchó directo al vestuario, «a ponerme hielo», huyendo de lo que parecían ser las palabras de ánimo de Scatolaro. «Pero no fue ningún mal gesto hacia él, no estaba enfadado con nadie, solo sentía mucha rabia por la lesión». Esa rabia es mayor, dice, porque se perderá el partido del domingo en Navalmoral de la Mata. «Me fastidia bastante», reconoce, «ya me perdí el de Coria y ahora otro partido importante en el que no voy a estar. Pensaba todo eso el domingo y me comía por dentro», añadió el futbolista muy gráficamente. «Es un partido muy importante», dice hablando del Moralo, «donde nos jugamos la opción de dejar bien encarrilado el campeonato y por eso la lesión es un palo mayor».

Marcos Torres empezó ayer la recuperación inyectándose factores de crecimiento «para fortalecer más la zona». Además del partido ante el Moralo, será baja para el duelo contra el Jerez y casi seguro también contra el Azuaga. Podría estar listo para regresar contra el Iberitos Santa Amalia, aunque eso dependerá no solo de su evolución, sino del nivel de prudencia que quiera aplicar el cuerpo técnico. «Hay que ser muy prudentes, porque una nueva recaída podía ser mucho peor», abundó el jugador, pensando también en el play off.

Aunque no cree que sea el motivo de su lesión, Marcos Torres dice que el estado de los terrenos de juego no ayuda. «Es un factor que puede influir, sin duda, pero no pienso que haya sido por eso, simplemente ha sido mala fortuna».