Al Cacereño le vale empatar con goles

El cerocerismo no es tan malo. O, elucubrando, quizá sea hasta bueno. El Cacereño no pudo marca, pero tampoco encajó ante el Deportivo B, prioridad absoluta. La consecuencia, clara: el domingo (12.00 horas, Riazor) habrá desenlace entre gallegos y extremeños. Anotar en La Coruña puede ser la llave que abra la Segunda División B. Y el CPC ha sido mejor fuera de casa durante todo el año. Las lecturas no pueden ser tremendistas. Antes al contrario: los precedentes invitan al optimismo.

A un equipo al que solamente han derrotado fuera de casa en una ocasión en toda la temporada, y para eso fue ante un equipo de perfil bajo, el Pueblonuevo, hay que creerle. Los verdes han ganado a domicilio a Badajoz, Coria, Azuaga, Don Benito... un aval lo suficientemente solvente como para no desconfiar.

La ida evidenció respeto. Un respeto tremendo entre extremeños y gallegos. Adolfo Muñoz, condicionado por las bajas de Mansilla y Kevin y por los problemas físicos de Carlos García y Fran Minaya, hizo variar el guión habitual en algunos movimientos. El duelo se las traía, con Minaya, Pucho y Pino de medias puntas y Nando Copete como referente.

En medio de un ambiente de las grandes ocasiones, el Cacereño achuchó en el inicio ante el timorato (en apariencia) filial gallego. Dominó y llegó en un par de ocasiones, y e incluso dispuso de una clarísima de Pino, que se encontró con el portero Alex Cobo (min. 3). ¿Qué hubiera pasado si este balón hubiera entrado? Nadie lo sabe.

El Deportivo B flirteó con el espligue al contraataque, pero apenas lo logró. Muy firmes Dani Fragoso y Asiel en el centro, los laterales apenas sufrieron, pese a la condición de renqueante de Carlos García. En la primera carrera ya se vio que no era él. Como Fran Minaya, otro condicionado por un golpe en el inicio.

Para lo que querían los verdes, todo parecía salir bien. Elías Molina, un coloso en el centro del campo, dominó el tempo junto a Aarón, con el que combinó en al menos 10 ocasiones en la jugada favorita del CPC: el saque de banda largo. No salió, sin embargo, a plenitud esta estrategia verde.

A Copete se le anuló un gol por falta previa de Pino, protagonista de un partido memorable en despliegue físico. Los brocenses presentes en la grada estarán orgullosos del ‘8’ verde, al igual que de Carlos García. Vaya ejemplos.

El encuentro se igualó por momentos, con el Depor B amagando con acciones combinativas y el talento de Galán y Jardel. Sin embargo, Camacho no se vio amenazado en ningún momento en el primer acto.

Había prudencia. Había que esperar. Había que contemporizar, ya que ni uno marcaron lo suficientemente su territorio como para asustar al enemigo. El partido se fue muriendo en el medio del campo sin que hubiera un equipo mejor que el otro.

SEGUNDA PARTE / En el segundo tiempo todo pareció ir bajo el mismo signo. El Cacereño intentándolo y el Deportivo a la expectativa. En unamy buena acción de ataque, Nando Copete empaló al poste (min. 68), en la ocasión más pintiparada del encuentro para los locales. La grada estaba con los futbolista del CPC con una entrega que no se veía desde hace mucho tiempo. Era una cita grande, muy grande.

El choque se enmarañó desde entonces, con un ritmo más cansino. Galán se inventó un jugadón tremendo que paró finalmente Camacho, en un alarde de reflejos fantástico (min. 68).

No hubo más opciones nítidas, ni para unos ni para otros. Adolfo sacó a escena a Martins, que le dio viveza al ataque, pero sin punch, aunque llegó a tener un lanzamiento lejano, sin tino. Demasiado solo el senegalés, puede que aún lejos de su mejor estado físico, pero que puede ser letal en duelos como éste.

Languideció el partido sin gobierno real ni de unos ni de otros. Parecieron darse una tregua ambos, en realidad con sus respectivos objetivos conseguidos: los locales, sin encajar; los visitantes, sin perder.

La batalla de Riazor (12.00, domingo) promete ser tremebunda. En juego habrá un premio no menos excitante: la vuelta a la Segunda División B. Y el Cacereño puede salir airoso de la batalla final, que para eso tiene un equipo sobradamente preparado.

cacereño 0

deportivo b 0

3 Árbitro: Hernández Gallego. Mostró la tarjeta amarilla al local Pucho y al futbolista del Deportivo B Lucas.

3 Campo: Príncipe Felipe.

3 Espectadores: 3.000. Presencia de peñistas del Mérida, que animaron junto a los del Cacereño en la zona de Preferencia. En la grada, el excapitán verde Rubén Palero.

3Cacereño: Camacho, Carlos García, Dani Fragoso, Asiel, Pablo Molina, Elías Molina, Aarón, Pucho (min. 85, Gerard Artigas), Fran Minaya (min. 70, Martins), Pino y Nando Copete.

3Deportivo B: Alex Cobo, Blas, Quique, Monsalve, Lucas, Edu Expósito, Oscar (min. 90, Carreón), Carlos López, Molina, Galán (min. 96, Corredera) y Jardel (min. 77, Domingo).