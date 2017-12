El Cáceres, otra vez apabullado

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumó su tercera derrota consecutiva en la pista del Actel Força Lleida (91-67) en un encuentro que los locales dominaron de principio a fin. Con una defensa que ahogó a los extremeños desde el inicio y un gran acierto en el lanzamiento exterior, los catalanes dejaban el choque sentenciado ya antes del descanso, al que llegaban con 25 puntos de ventaja tras nueve triples convertidos.

Los problemas de lesiones en el bando extremeño fueron una losa en el juego exterior. Como se esperaba, Luis Parejo no pudo disputar ni un solo minuto con problemas en el dedo pulgar de un dedo del pie derecho, mientras que tampoco jugaría Niko Rakocevic, con un pinchazo muscular. Otros jugadores como Sergio Pérez y Rolandas Jakstas se habían perdido entrenamientos a lo largo de la semana por molestias.

Los dos equipos llegaban al encuentro empatados con cinco triunfos, por lo que el de ayer se antojaba clave para alejarse de la zona peligrosa y al mismo tiempo aproximarse a la de playoffs.

De entrada los locales se impusieron con claridad, con una sólida defensa que ahogaba el juego de los extremeños. A Cáceres le costaba llegar al aro y lanzar con garantías, y con unos paupérrimos porcentajes de acierto en el lanzamiento veía como el equipo local no tardaba en escaparse (7-2, minuto 4).

De poco servían las rotaciones y los tiempos muertos, Cáceres no conseguía frenar la escalada de un rival muy acertado en todas las facetas del juego que se iba al final del primer cuarto con 15 puntos de ventaja (24-9). Todo se ponía tan pronto muy cuesta arriba para un equipo sin ideas en ataque y excesivamente permisivo en defensa.

Las cosas no mejoraron en el inicio del segundo cuarto y la renta local no tardó en alcanzar los 20 puntos (31-11, minuto 12). Cáceres no conseguía llegar a la pintura y, aunque cuando lo hacía, se mostraba mas acertado, eso no era suficiente para reducir diferencias. Un nuevo tiempo muerto del técnico visitante (39-16, minuto 14) parecía dar algo de aire a Cáceres, que a la vuelta firmaba 5 puntos consecutivos. Pero fue solo un espejismo. El 63% de acierto en el lanzamiento de los locales, sus triples y sus 18 rebotes capturados mediado el segundo cuarto eran cifras incontestables y los visitantes apenas podían pelear por evitar que la diferencia aumentase aún mas. Pese a todo, los visitantes se iban al descanso con 25 puntos de desventaja que, a buen seguro, iban a pesar como una losa (51-26).

‘MAQUILLAJE’ FINAL / Las cosas tenían que cambiar mucho en la segunda mitad para que Cáceres Patrimonio de la Humanidad tuviese alguna oportunidad en Lleida. Jakstas y Ward daban esperanzas a los extremeños en la reanudación, pero un triple de Feliu devolvía las cosas a ‘su sitio’ (54-30, minuto 23). El acierto exterior de los locales seguía marcando las diferencias y el duodécimo lanzamiento convertido mas un par de canastas de Feliu, seguían ampliando las rentas de Actel Força Lleida (65-38 a falta de 4 minutos para el final del tercer cuarto).

Pero Cáceres no bajaba del todo los brazos y seguía peleando, aunque no podía evitar que su rival llegase al minuto 30 con una renta de 29 puntos que no dejaba lugar para soñar (76-47).

El encuentro estaba sentenciado y el último cuarto solo iba a servir para que los locales probasen cosas y diesen minutos a los jugadores menos habituales, aunque ni siquiera así conseguía Cáceres Patrimonio de la Humanidad maquillar el resultado

Lleida seguía abriendo brecha en el luminoso y a falta de 8 minutos para la conclusión los locales ya ganaban de 35 puntos (83-48). A partir de ahí, sin embargo, un parcial de 0-9 permitía a los extemeños recortar diferencias (83-57), una pequeña alegría tras un encuentro desastroso y que no se saldaba con un 91-67.

DECIMOQUINTOS AHORA / Es la tercera derrota consecutiva del conjunto extremeño por más de 20 puntos, una mala racha que se inició en Valladolid (85-65), continuó en casa frente al Prat (60-82) y tuvo un nuevo episodio ayer. Esto ha hecho que el Cáceres baje hasta el decimoquinto puesto con un balance de 5-8 cuando hace apenas dos semanas era octavo, incrustado en la zona de playoff. Ahora solo tiene por detrás al Sammic, que tiene el mismo número de partidos ganados y perdidos, y a los dos últimos, Clavijo (4-9) y Río Ourense Termal (1-12).

La próxima cita será este viernes (21.00 horas, pabellón Multiusos) frente al Araberri, que en esta jornada pudo con el mismísimo líder, el Cafés Candelas Breogán (97-91).

3Actel Força Lleida: Jarred Ogungbemi-Jackson (12), Miquel Feliu (9), Marc Martí (6), Brano Dukanovic (10), Pape Mbaye (2) --cinco inicial-- Jordi Bergada (2), Marc Rubin (9), Juan Pablo Sutina (11), Kregor Hermet (9), Davis Rozitis (7), Tim Derksen (11), Michael Karena (3)

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Guille Corrales (2), Rolandas Jakstas (14), Ola Keshinro (5), Warren Ward (16), Dani Martínez (5) --cinco inicial-- Pol Olivier (9), Sergio Pérez (11), Robertas Grabauskas (5)

3Marcador por cuartos: 24-9, 51-26 (descanso), 76-47 y 91-76 (final).

3Árbitros: José María Terreros y Yasmina Alcaraz. Sin eliminados.

3Pabellón: Barris Nord.

3Espectadores: 1.000.

lleida 91

cáceres 67