El Cáceres piensa en Roberto Blanco si no renueva a Bohigas

Me parecería un error no continuar con Bohigas, ha cumplido con creces las temporadas q ha estado en el Caceres, no quiere decir q Roberto Blanco no lo pueda hacer bien, creo q seria jugársela, Ñete a traído jugadores q creo que no hubieran venido si no hubiera estado el. Hay q fomentar la cantera creo q debería el club crear un equipo vinculado en primera division para q los junior de la ciudad pudieran continuar en el equipo y con posibilidades de subir al primer equipo, seria bueno tener 14_15 jugadores de la ciudad con alguna promesa, para tenerlos de relevo para el primer equipo y compitiendo en una competición de cierto nivel. Este quien este en Cáceres se debe seguir jugando con dos pelotas y un balon.