El Cáceres quiere ser perdonado

Tres partidos seguidos perdiendo por 20 o más puntos, un dato inédito en la historia del Cáceres, en esta versión o en la anterior. Es motivo suficiente como para que Ñete Bohigas, su entrenador, saliese ayer a pedir perdón a la afición. Su equipo tendrá una mejor forma de hacerlo esta noche (21.00 horas) enfrentándose al Araberri. Otro resultado grosero tendría malas consecuencias, al menos en la clasificación, donde se han bajado ya siete puestos en estas tres jornadas. El final de la primera vuelta puede envenenarse si no hay un giro de timón.

Bohigas inició ayer su comparecencia pública esgrimiendo la discupa «no por los resultados, sino por la imagen hayan podido tener los aficionados de nosotros en los últimos partidos. Lo veo necesario porque la forma de terminar los partidos no es la que quiero para mi equipo ni la que podemos hacer. Hay circunstancias que nos han podido o hemos dejado que nos puedan, pero no es excusa. Durante la semana hemos trabajado y espero que esto no vuelva a pasar».

Esas circunstancias son las bajas en la última cita de Lleida de Luis Parejo y Niko Rakocevic. Ambas podrían repetirse esta noche porque ambos apenas han podido entrenar durante la semana, el primero con un esguince en un dedo pulgar del pie derecho y el otro por un pinchazo muscular en el cuádriceps. De las sensaciones que tengan en la sesión de tiro de esta mañana dependerá de que puedan ayudar por la noche, aunque sea mínimamente.

«Hemos tratado de reinventarnos», apuntó el técnico, que alertó sobre un oponente que viene de ganarle al líder, el Cafés Candelas Breogán, Del conjunto vitoriano destacó al base Alec Wintering y su velocidad, la anotación de Johnny Dee, el trabajo de Kedar Edwards y la consistencia de Fede Uclés. «Además, Nemanja Mitrovic suele salir del banquillo y podría ser titular en cualquier equipo de la liga», analizó, poniendo de relieve «el alto ritmo» con el que juegan.

MIRANDO A UNO MISMO / Pero la cuestión parece ser más el Cáceres y si consigue recuperar la competitividad que le caracteriza, al menos en casa. En los últimos minutos ante el Valladolid se empezó a cavar una fosa de la que los jugadores todavía no han salido.

En ese sentido, el trabajo psicológico esta semana parece haber sido intenso. «Quiero quitarles de la cabeza la posibilidad de una excusa. Ya sabemos que estamos menos, que podemos jugar con ocho, pero eso no vale. Tenemos que dar otro tipo de sensaciones, la propia de un jugador que se pone este escudo. Y eso se valora mucho en Cáceres. Puedes perder, porque es una parte del juego, pero no ser blandos. No quiero que nos pase otra vez», dijo Bohigas en plan arenga.

«Cuando nos pasan este tipo de cosas, y son reiteradas, me preocupo, igual que todos. Hay jugadores que han mostrado con creces su compromiso. Si alguien está en ese proceso, hay que recordárselo», añadió, pidiendo que «no demos la sensación de que no podemos. No creo que sea una cuestión de no querer. De morir, moriremos matando».

Sus reflexiones fueron un poco más allá, llegando a afirmar que consideraba desmesuradas las expectativas de clasificarse para los playoffs que se habían lanzado desde el club. «Para mí conseguirlo sería un éxito y no estar no sería un fracaso», sentenció.

No evitó tampoco mencionar su rechazo a las reacciones extremas («no me gusta irme por las nubes ni cuando lo hacemos muy bien ni tirarlo todo por tierra cuando lo hacemos muy mal» ni mencionar la igualdad en la que se desarrolla la actual edición de la LEB Oro. «Nos separa un partido del séptimo clasificado y también uno del penúltimo. Esta liga es así. Ya sabíamos que esto podía pasar. Hay que saber llevarlo y tener carácter para afrontarlo. Estas sensaciones las vamos a tener constantemente. Está todo muy igualado. Lo importante es saber quiénes somos», apostilló.