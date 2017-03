Cacerolada napolitana frente al hotel del Madrid

Un centenar de 'tifosi' ha tratado de enturbiar el sueño de las estrellas blancas frente al hotel que ocupa el conjunto de Zinedine Zidane en Nápoles, a la espera del encuentro de esta noche en el que los italianos trataran de remontar el 1-3 del Santiago Bernabéu, o, por lo menos, intentarán tocarles "los huevos" a los madridistas, según palabras del técnico local Maurizio Sarri.

Durante todo el lunes no cesaron de sonar los cláxones de los coches y por la noche hubo cacerolada ante el hotel blanco, en unas secuencias que recordaron la acción de aficionados del Barça cuando el Madrid durmió en un hotel de lujo del Eixample barcelonés, en lo que fue la primera visita de Luis Figo con los colores blancos.

Los jugadores Madrid llegam entre gritos al hotel:

“MADRID MADRID VAFFANCULO" CHI NON SALTA E MADRILEÑO OOOO"



