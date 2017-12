La calculadora, solo en el autobús

En el Nissan Al-Qazeres Extremadura no tiran de calculadora, al menos por ahora. Lo único importante en la lucha por meterse en la fase final de la Copa de la Reina es ganar mañana en Gernika y, con ese resultado en el bolsillo, ya ver qué se necesita para la última jornada de la primera vuelta en casa ante el IDK Gipuzkoa.

El entrenador del conjunto cacereño de la Liga Dia, Jacinto Carbajal, destacó ayer que «pueden pasar muchas cosas» porque «hay muchas variables aún». Y es cierto: si se tiene en cuenta que Perfumerías Avenida, Citylift Girona y Uni Ferrol tienen ya asegurada su plaza en el torneo, hay otras tres por repartir. Y en ello están siete equipos, entre ellos los propios Al-Qazeres y Gernika.

«Ganar este y perder el último te puede dejar fuera, y viceversa. Hay enfrentamientos directos entre varios implicados. Las cuentas pasan por el partido que tenemos delante. Después, en el autobús, analizaremos las opciones respecto a lo que pase. Nada va a ser definitivo en esta jornada», comentó el técnico, que reiteró que «tenemos que pensar en hacer el mejor partido posible». Y nada más.

Simpatía por el rival

Otro aspecto curioso es que el Gernika fue el equipo que eliminó al Al-Qazeres en la pasada Copa, disputada en Girona. Esta vez parece que no podrán estar juntos. «Me gustaría que entrasen ellos también, es un club que me cae bien. Además, tengo buena relación con Mario [López, su entrenador], pero no es fácil por el duelo directo», dijo Carbajal.

En su opinión, repetir esta temporada clasificación copera tendría un mayor mérito que hace un año. «Es una liga más competitiva que el año pasado. Sería muy satisfactorio meternos, una alegría enorme. Es bonito volver a estar hasta las últimas jornadas con esta tensión de poder entrar. Sí que sería triste haber perdido contra Araski y quedarnos prácticamente fuera, en tierra de nadie», argumentó.

También elogió el formato que se estrenó en el 2016 para que el torneo lo disputasen los seis primeros de la primera vuelta, y no los cuatro, como ocurría hasta entonces. «Ha sido muy motivante para todos, con unas últimas jornadas espectaculares. Ya ocurrió la temporada pasada. Vivir un momento como la Copa es súper bonito», consideró.

Después de las renuncias de Zaragoza y Salamanca, Valladolid está cogiendo fuerza como gran favorita para ser la sede de la competición durante el mes de febrero. Pero eso queda lejos todavía para el Al-Qazeres. «Ahora estamos pensando en sacar este partido. Iremos donde nos manden, como si vuelve a ser en Girona o si hay que ir a La Seu por decir los puntos más lejanos. Nos gustaría jugarla, pero que sea en un lugar próximo siempre es mejor para nuestra afición», deseó Carbajal.

Su equipo partirá esta mañana hacia el norte tras una semana tranquila de trabajo, sin problemas físicos significativos de alguna de sus jugadoras.