Los campeones del Moraleja

Julián Bordón Torres, ‘Juli’, tiene una discapacidad física. José Miguel Terrón Martín, ‘José Miguel’, Síndrome de Down. Ambos forman parte de la estructura de la plantilla del Moraleja Cahersa, quinto clasificado actualmente en el Grupo I de la Primera División Extremeña. Cada uno tiene su función, pero son como el resto: muy importantes. Y para el club, evidentemente también en el día a día.

«Me gusta mucho el fútbol y me encanta venir a entrenar con los compañeros de mi equipo, y también disfrutar de los partidos desde el banquillo. Ahhh, y las barbacoas de la plantilla, jejeje, porque los jugadores del Moraleja somos los mejores, seguro», dice en tono desenfadado José Miguel, un habitual en el trabajo diario en el propio césped. «Para mí lo mejor es el compañerismo y el ambiente tan familiar y cordial que existe siempre entre los miembros del equipo», apunta mientras tanto Juli, que es el encargado del material de la plantilla.

En la entidad están orgullosos de los dos protagonistas de esta bonita historia de inclusión-integración. «Tienen gran importancia dentro del vestuario, ya que son un ejemplo a seguir y dan fuerza a todos a seguir luchando por mejorar cada día», manifiesta el secretario general del club moralejano, Pedro Caselles, que también ha sido alcalde del municipio y que se siente especialmente orgulloso.

«José Miguel acude con una gran ilusión y ganas a los entrenamientos, escucha las charlas, se cambia con los compañeros, realiza algunos de los ejercicios y también ayuda al técnico a que el entrenamiento se haga más agradable y fluido», añade.

Hace 14 años

De Juli dice: «desde la temporada 2004-2005 no falta nunca a la cita con el club. Forma parte de la plantilla como uno más de esta gran familia. Su labor es muy clara: durante los partidos tiene su ficha federativa correspondiente y tiene todo a punto: balones, botiquín, camisetas…». En ambos casos, subraya Caselles, «son un ejemplo a seguir y dan fuerza a todos a seguir luchando cada día».

‘El deporte es salud. El deporte es amistad. El deporte es inclusión’. De tratar de inculcar estos valores se jacta el Moraleja, que está realizando una muy buena temporada a nivel futbolístico «gracias al entusiasmo y empeño que ponen todas las personas que forman parte de este equipo, donde todo el personal relacionado con él está muy unido, con ganas de trabajar y abriendo las puertas a todos los que quieren colaborar», analiza el orgulloso secretario general de la entidad.

«Siempre me he considerado un integrante más del cuerpo técnico. Desde aquí quiero agradecer a todos el cariño y las muestras de afecto que cada día recibo de todos los compañeros, jugadores, directiva, afición…», dice Juli. «Hacen que me sienta muy feliz aquí», resume José Miguel, no menos ilusionado por ese reto que se plantea cada jornada en el terreno de juego... y fuera de él.

Campeones, la película de moda en los últimos días en el cine español, tiene aquí su verdadera esencia. Y no una película. Es pura realidad. Juli y José Miguel, José Miguel y Juli, son los grandes protagonistas de este Moraleja diferente, entregado al deporte inclusivo.