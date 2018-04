Carlao se reconcilia con el fútbol

Estamos muy contentos porque ha sido una victoria muy trabajada viniendo de dos resultados adversos anteriores. Nos merecíamos ya ganar para salir de esa racha negativa que llevábamos y afrontar los cuatro partidos que quedan con un poco de moral». Lo decía tras marcar el 1-2 y terminarse el derbi ante el Diocesano Carlos Javier Fernández García, futbolísticamente ‘Carlao’, el defensa del Cacereño autor ya de tres tantos en lo que va de campeonato. Y lo decía horas antes de cumplir 31 años, que celebró con los suyos ayer.

Sin las pulsaciones ya a cien, reposado el éxito global, pero también el particular, contaba su llamativa historia como futbolista profesional de los últimos tiempos, desde luego de mérito. «Estuve a punto de retirarme. Estaba un poco cansado de cosas que me habían pasado en el fútbol estos últimos años».

Carlao llegaba al CPC desde el Novelda, de la Tercera levantina, donde «no me trataron demasiado bien», además de que una lesión de espalda le frustró. «Me llamaron Rojas y Rebollo a principios de temporada, yo quería un equipo de Tercera con aspiraciones y el Cacereño lo era. Ahora estoy muy contento porque me estoy reconciliando con el fútbol. Este equipo y este grupo es de 10» decía ayer a este diario el defensa, que ofrece su versión optimista. «¿Por qué no?”, espeta cuando se le cuestiona sobre si se puede lograr el ascenso.

El futbolista, con pasado y protagonismo importante en clubs como Arroyo o Extremadura, cree en sí mismo y en un objetivo coral en una plantilla en la que, destaca, la meta está clara: subir a Segunda B, algo que ve muy factible.

El defensa compaginaba el trabajo en Badajoz, en una correduría propiedad de su padre, La Fe Seguros, con los entrenamientos en Cáceres. En noviembre renovó en el CPC y ya no se pierde uno. «Voy a la asesoría por la tarde», apunta, indudablemente feliz.

Sobre el encuentro del pasado domingo en sí, el defensa pacense lanzó un mensaje en positivo sobre las perspectivas que se presentan ahora, que hubieran sido muy diferentes de no mediar su gol salvador. «Este resultado y recuperar el liderato nos va a venir muy bien moralmente. Nos queda un mes decisivo y cada error se paga caro porque los equipos de atrás vienen muy fuertes. Hay que procurar no fallar nada en lo que queda de temporada», comentó el futbolista en el post-partido del estadio Manuel Sánchez Delgado. Su análisis del derbi incluía la jugada decisiva. «En la segunda parte hemos ido más por las bandas y hemos llegado más. La última jugada ha sido un centro lateral en una acción de estrategia muy bien sacada por Luismi, y he podido ganarle la espalda a mi marca y entrar solo para meter el gol».

También tuvo palabras de agradecimiento a los seguidores verdes y su fidelidad estos meses. «La afición siempre se porta genial con nosotros y hoy además han dado un plus especial porque era un derbi y toda la gente ha venido a acompañarnos. Le dedicamos la victoria a ellos».