La cautela de Zidane

“Tenemos una final mañana en el Calderón y tres más en Liga”. Esa es la reflexión de Zidane ante del afrontar el choque de vuelta de semifinales ante el Atlético, con el 3-0 de la ida, un resultado que el técnico francés quiere borrar de la mente de sus jugadores. También pretende el técnico francés aparcar las dos victorias blancas en las finales de Lisboa y Milán. “Nos equivocaremos si pensamos en eso”, advierte el entrenador del conjunto blanco.

Todo está a favor del Madrid, un equipo que ha marcado en todos los partidos fuera en la presente edición de la Champions. Suma 12 tantos fuera de casa. A eso se une los 60 partidos consecutivos que lleva marcando y que llega al Calderón, un campo en el que venció en su última vista el pasado 19 de noviembre (0-3), los mismos goles de renta que lleva el equipo al Calderón. Pese a ello, el mensaje de Zidane es claro. Considera el técnico francés que su equipo se equivocará “si pensamos en la ida”.

Cuando le han insinuado al técnico del conjunto blanco la posibilidad de dejar de marcar después de tantos partidos, el técnico ha recordado a Van Gaal cuando el holandés era el técnico del Barcelona. “Usted me mete una cosa negativa en la cabeza”, ha apuntado el entrenador del Madrid. Ha añadido que la intención de su equipo es “jugar y marcar para no cambiar nuestra idea”.



SIN CONFIANZAS



Lejos de mantener la mínima confianza, Zidane alerta sobre lo que puede suceder si el equipo baja los brazos y se relaja pese al excelente encuentro realizado en la ida. “Debemos hacer un partido perfecto para pasar. Estamos cerca de la final, pero no hemos ganado nada. Llevamos ocho meses trabajando y ahora llega lo más bonito y eso es algo que a este club le gusta. Es un partido para demostrar lo que queremos”, apunta Zidane.

También reflexiona sobre si es justo o no tener que jugarse los dos títulos en cinco partidos. “Injusto es no hacer el máximo para conseguir las cosas que tenemos que hacer”, ha declarado Zidane. El técnico no se detiene ni en el fichaje deTheo, del que dice que “no es el momento” y tampoco en los mensajes de la afición del Atlético. “Solo pienso en el partido. El resto no me interesa”, explica Zidane.