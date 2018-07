Cienfuegos calienta motores para el Europeo con el oro en el nacional

Javier Cienfuegos está preparado para el Europeo de atletismo que del 7 al 12 de agosto se disputa en Berlín. Ayer consiguió su octavo título de campeón de España en lanzamiento de martillo durante el nacional absoluto que se disputa en Getafe con un mejor de lanzamiento de 76,10 metros, récord del campeonato y su mejor marca de la temporada. No está lejos de la plusmarca nacional, de la que él mismo es propietario desde el 2013 (76,71) y que ahora intentará sobrepasar en la capital alemana.

«Me encuentro muy bien. Esta temporada está saliendo todo redondo», confesó Cienfuegos al finalizar su prueba a la televisión oficial de la Federación Española de Atletismo. No se cortó el montijano, alumno aventajado de la factoría Fuentes, y dijo que a Berlín, «vamos a por marca personal. El 76,10 de hoy nos da mucha confianza para pasar la clasificación, que estará sobre los 74-75 metros». Ayer, en el estadio Juan de la Cierva de Getafe, consiguió su mejor lanzamiento al tercer intento, algo que destacó el montijano (la clasificación en el Europeo son tres lanzamientos).

En su primer intento, Javier Cienfuegos (Playas de Castellón) envió el artefacto hasta los 72,85 metros. Casi le hubiese bastado para ser campeón de España, aunque Alberto González, plata, llegó hasta los 72,87 en su último intento. El bronce fue para Pedro José Martín (70,90). El segundo lanzamiento del extremeño voló hasta los 74,88 metros y fue en el tercero donde hizo los 76,10, su mejor marca de la temporada (la anterior, el 75,47 de Soria a mediados de junio). El cuarto intento fue nulo y en los dos siguientes hizo 74.79 y 73.22.

Javier Cienfuegos domina el lanzamiento de martillo español desde el 2009, cuando sumó su primer campeonato de España absoluto. Desde entonces, solo se le ha escapado en dos ocasiones, en el 2011 cuando tuvo una nefasta tarde con tres lanzamientos nulos, y el año pasado, cuando no pudo participar por una lesión que también le impidió disputar el Mundial de atletismo.

«No sabíamos si podíamos seguir entrenando al más alto nivel», explicó ayer Cienfuegos, «la operación fue muy bien y desde que me dieron el alta en diciembre todo ha ido perfectamente, la espalda no se ha resentido en ningún momento. A mí se me está haciendo la temporada un poco corta por el tema de empezar más tarde, pero con muchas ganas de llegar a Berlín y hacer una buena actuación», añadió.

MÁS EXTREMEÑOS / No es Cienfuegos el único extremeño en el nacional ni posiblemente sea tampoco la única medalla. Opciones tiene de subir al podio Álvaro Martín, que disputa la prueba de 10.000 metros marcha, en la que también está Iván Pajuelo. El llerenense intentará revalidar un título que conquistó por primera vez hace una año en Barcelona.

Además, también compitieron ayer Iván Vázquez, del Atlétismo Badajoz, en 100 metros lisos, acabando sexto en su serie (10,89 segundos). La presencia del club pacense fue doble, pues tuvo a Vicente Antúnez, sexto en su semifinal del 400 metros (48,52 segundos). En 400 vallas estuvo Jesús Camacho (CEA Tenerife 1984), octavo en su semifinal con 55.82 segundos; y en la prueba de 800 metros, Mohamed Chikhaoui (Arte Físico), que cayó en semifinales tras acabar sexto con 1:54.16 minutos. En la prueba de 3.000 obstáculos, Tere Urbina (FC Barcelona) acabó abandonando. Hoy, además de Álvaro Martín e Iván Pajuelo, también competirán Ricardo Rosado (1.500), Seddik Warrak (3.000 obstáculos), y Tania Carretero y Cristina Jordan en la carrera de 5.000 metros. La primera tiene mínima para Berlín, aunque para la prueba de 10.000 metros.