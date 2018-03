Cita clave del Villanovense para marcarse un nuevo objetivo

El Villanovense tiene este mediodía frente a El Ejido (Municipal, 12.00 horas) la opción de empezar a soñar, otra vez, con un puesto de honor dentro de este Grupo IV de Segunda División B, en el que parece que nadie domina con claridad o, por el contrario, tomarse las seis jornadas que le quedarían al campeonato como un paseo relajado después de varios meses de trabajo. Pero parece que sus socios, acostumbrados en las últimas ligas a la post temporada, y su entrenador, no están por la labor.

El técnico de los serones admite que están en una situación privilegiada, algo impensable no hace mucho, pues en el mes de enero se estaba más cerca del descenso. «Si nos hubiesen dicho a principio de liga que lo íbamos a conseguir a falta de siete jornadas lo hubiésemos firmado, seguro, y ahora lo que no podemos hacer es relajarnos», asegura Iván Ania.

Sorprendentemente el entrenador asturiano afirma que es uno de los momentos más difíciles de la temporada, quizá porque un exceso de relajación contra equipos más necesitados pueda empañar la gran segunda vuelta hecha por los serones. «Para mí es el momento más difícil de la temporada, porque sabes que cuando se consigue el objetivo principal hay veces que el jugador tiene tendencia a la relajación y ahí tiene que estar mi labor para que no se relaje», recalca Ania.

En una semana tan corta para preparar el choque de hoy, lo importante estos días ha sido recuperar a los jugadores cargados y que nadie falte a la cita ante El Ejido. Solo faltarán los lesionados de larga duración (Annunziata y Dieguito) y Tapia, al que le quedan aún un par de semanas.

Al Municipal Villanovense llegará uno de los equipos que más goles marca del grupo. El Ejido 2012 es el máximo goleador junto con el Extremadura, con un juego directo, con mucha presencia en el área. «Le gusta correr, con una transición ofensiva muy buena, tiene mucha facilidad para hacer goles porque llega con mucha facilidad al área contraria», recuerda el técnico serón.

No obstante, confía en la solidez habitual de sus hombres, sobre todo en casa. «Nosotros somos un equipo sólido defensivamente, somos un equipo difícil de ganar, sobre todo cuando jugamos en nuestro estadio». Para el entrenador serón lo importante es no caer en la dinámica que marque el rival. «No me interesa un partido loco de ida y vuelta», sentencia Ania.