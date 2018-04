Cita trascendental para que el Cáceres pueda huir de abajo

Seguramente el partido más trascendental de los últimos años para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aunque este ‘título’ se puede quedar anticuado en las próximas semanas. Los verdinegros reciben esta tarde al Actel Força Lleida (18.30 horas) con la urgente necesidad de romper su racha de seis derrotas consecutivas y poder escapar así de la zona de descenso.

El margen de error se le va acabando al equipo de Ñete Bohigas, que ya solo está una victoria por encima de las dos últimas posiciones que suponen bajar a la LEB Plata. Faltan cinco jornadas y hay que ganar como mínimo en una de ellas, aunque las exigencias, dependiendo del resto de resultados, podrían ser mayores.

Después esperarán las exigentes visitas a Araberri, Melilla y Palencia y la cita en el Multiusos frente al Tau Castelló, implicado en la lucha por entrar en los playoffs. La perspectiva no invita al optimismo, aunque el Cáceres se rearmó anímicamente después de presentar batalla en la pista del Prat hace una semana.

PREPARACIÓN EXHAUSTIVA / Ha habido tiempo para preparar el choque ante el Lleida, otro que se está complicando la vida en la segunda vuelta. «Necesitábamos una semana larga para preparar muchas cosas. Ha sido provechosa. Hemos trabajado bien, duro, con intensidad», comentó ayer Bohigas con aparente serenidad. Su prioridad en sus declaraciones públicas ha sido no darle dramatismo al choque. «Todos tenemos la sensación de que es un partido muy importante. No es definitivo porque quedan más, pero no somos estúpidos: en casa es donde hemos fraguado la mayor parte de las once victorias que llevamos», comentó. Dejó claro además que no quiere que «el peso de la responsabilidad» agarrote a sus jugadores.

Podrá jugar Will Saunders, que se ha perdido alguna sesión con molestias en la espalda y el cuello por la caída que sufrió en Prat. La gran noticia es el regreso de Niko Rakocevic tras superar la fractura en un dedo que le ha tenido fuera del escenario casi un mes. El equipo espera como agua de mayo sus puntos y liderazgo, aunque le falte ritmo de competición. Casi será un lujo que, en una temporada con tantas bajas, se pueda contar con nueve profesionales. «He visto a la gente muy metida y espero que podamos plasmar lo que hemos trabajado», deseó Bohigas.

Sobre el Lleida, consideró que «hay veces que entras en dinámicas no ganadoras, no se sabe por qué. Han sufrido problemas de lesiones y con los cambios, aunque tiene el equipo completo. Es muy peligroso, con gente muy talentosa. A principio de temporada no esperaba que estuviesen tan abajo, sino más bien luchando por estar en los playoffs».

Es uno de esos partidos en los que el público también jugará. El club ha facilitado entradas gratuitas a sus abonados para que las repartan. «La gente tiene que ser fundamental. Necesitamos su ayuda y es primordial sentirse arropados para ganar partidos así», concluyó el entrenador local, que lanzó un último mensaje de esperanza. «Tenemos que estar serenos. Hay que creer. Aun no teniendo todos los jugadores se ha visto que podemos salir adelante», dijo. Seguir en la LEB Oro lo merece.