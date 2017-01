Cristiano Ronaldo acepta descansar ante el Sevilla

No había dado ninguna pista Zinedine Zidane en su rueda de prensa sobre la posible ausencia de Cristiano Ronaldo para el primer partido del año, el de ida de los octavos de final de Copa contra el Sevilla en el Bernabéu (21.15 horas, beIN), pero la noticia ha caído menos de media hora más tarde cuando la relación oficial de convocados ha sido publicada en la página web del club. En ella no aparece el goleador portugués, que al parecer ya había pactado con el técnico blanco no participar en el exigente encuentro con que el conjunto madridista estrenará el 2017, el primero de la serie de tres que ambos equipos disputarán en el plazo de 12 días.

Pese a las bajas por lesión de Bale, Lucas, Kovacic, Ramos y la de última hora de Pepe a causa de una rotura muscular de grado 2 en el gemelo interno de la pierna derecha, Zidane ha considerado que lo más conveniente en prolongar unos días más la vuelta a la competición de su gran estrella ante el duro calendario que le espera al Madrid. Ronaldo, siempre reacio a quedarse fuera del equipo si está en buenas condiciones físicas, ha aceptado esta vez sin mayor problema aparente la decisión de su entrenador, que de todos modos no querrá celebrar el primer aniversario de su llegada al banquillo blanco con un mal resultado en el estadio madridista.

MENOR IMPORTANCIA



Queda claro, sin embargo, que para Zidane la Copa del Rey no es equiparable en importancia al resto de los títulos en juego, empezando por la Liga, el gran objetivo de la temporada. Otro indicador de esa idea sería la vuelta al equipo titular del colombiano James, que tras no jugar un solo minuto en la final del Mundial de Clubs Se abrió la puerta de salida en este mercado de invierno. En competencia con Isco y Asensio, tiene bastantes posibilidades de estar ante el Sevilla desde el inicio, a tenor de las palabras que le ha dedicado su entrenador.

CONTINUIDAD DE PEPE



"Es un jugador importante para el Madrid. Me voy a comportar con él como con los demás. Todos son importantes y seguiremos trabajando juntos. Tras la final del Mundial de Clubs fue un momento complicado porque cuando no juegas una final estás enfadado. Entiendo que aveces es difícil. Es algo del pasado y ahora miramos lo que tenemos por delante y lo hacemos juntos. Lo hemos hablado. Es un jugador del Madrid y quiere estar aquí, en el mejor club del mundo", ha afirmado Zidane, que también se ha pronunciado por la continuidad de Pepe, quien no ha aceptado la oferta renovación por un año que le ha hecho el club: "Es un jugador importante. Lleva diez años aquí, ha hecho historia aquí y quiero que siga con nosotros. No me interesa el resto, solo me interesa lo que puede hacer y va a hacer con nosotros hasta el final".