Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor jugador de la historia del fútbol"

Ni Pelé, ni Messi, ni Maradona, ni tampoco Cruyff, ni ninguna otra estrella del fútbol mundial que pueda surgir en la memoria de cualquier aficionado. El mejor futbolista de la historia es Cristiano Ronaldo. O al menos él así lo cree y así se lo ha dicho a la revista 'France Football' la que lo recompensó el jueves con un quinto Balón de Oro, con la Torre Eiffel como testigo. "Soy el mejor jugador de la historia del fútbol". Con este titular recrea la revista francesa su última portada en la que aparece el futbolista del Madrid con el trofeo conseguido.

"Un momento fantástico"

"Me siento muy feliz, es un momento fantástico en mi carrera. Llevo mucho tiempo esperando esto. El año pasado hicimos una temporada estupenda, ganando Champions y Liga, y, a nivel personal, fui el goleador de la Champions", así describe el futbolista la temporada pasada. Cristiano Ronaldo también ha hablado de Messi en la entrevista a 'France Football. "¿Si me motiva haber empatado con él a Balones de Oro? Puede ser, pero no lo pienso mucho. Quizás en mi subconsciente sí, puede ser, pero yo soy mi motivación, sigo peleando contra mí mismo para superarme. Es bueno luchar con Messi: siempre quieres ser el mejor, ganar más títulos...".

En su opinión, "para ganar un Balón de Oro tienes que sacrificar un montón de cosas, tienes que cambiar tu vida, ser muy serio y profesional. Pero no es sólo eso: hay muchos jugadores que lo hacen y no lo han ganado". En cambio, Messi lleva cinco trofeos como él. "No pensaba que iba a igualar a Messi porque después de que llevara cuatro pensé que sería complicado, pero las cosas cambian, el fútbol te da la oportunidad de seguir trabajando y tener la ambición de querer ganar, y, gracias a Dios, gané".