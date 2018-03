El CSD aprueba la compra del 98% del Cacereño por IQ Finanzas Europa

Tiempos modernos llegan a Cáceres en forma de fútbol. No me parece mal siempre q no hagan desaparecer a esta institución. 100 años entre 3ª y 2ªB, salvo una temporada en 2ª en los años 50...es hora de cambiar algo. Los catovis tenemos pánico a lo q viene de fuera a cambiar cosas, lo queremos hecho por y sólo para nosotros. Los tiempos por suerte cambian con el tiempo, en nuestra ciudad suelena tardar el doble en llegar cambios a mejor. Sólo queremos gente de aquí que haga favores para ver a nuestros hijos y sobrinos jugar en el Cacereño a ver si aspiran a algo. A nada. Hoy en día,el fútbol se basa en inversión, y en Cáceres nadie tiene los cataplines o el dinero directamente,para invertir,pero para criticar, la boca muy ancha. A mí me parece bien todo esto, siempre q no desmantelen la institución y pongan céped artificia, como quería hacer la mexicana, todo correcto;palante con esta gente a ver si conseguimos ver algo de fútbol competitivo en la ciudad y profesional, aunq estos chavales demuestran profesionalidad jugando por 150 euros almes algunos de ellos...