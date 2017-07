«Cuando vas cumpliendo retos lo difícil es mantener el nivel»

Seis años después de ser santo y seña del Peñíscola, un equipo y una ciudad que le han dado estabilidad y madurez, el almendralejense Juan Carlos Sánchez Colchón ‘Juanqui’ (Almendralejo, 8 de abril de 1989) continúa su andadura en la Primera División del Fútbol Sala en el Catgas Energía Santa Coloma, club que le ha puesto encima de la mesa un proyecto atractivo y tres años de contrato. El extremeño acaba de incorporarse a su nuevo club para hacer la pretemporada. Sabe que, a sus 28 años, necesita recuperar su mejor nivel para volver a deslumbrar entre los mejores y contar con alguna opción de estar en el Europeo del mes de diciembre y jugar una gran competición con la selección, posiblemente, su último gran sueño por cumplir.

–Le da el Catgas Energía tres años de contrato. No está mal para el mundo del fútbol sala.

–Sin duda alguna. Es un contrato que da confianza y muy interesantes. He vivido seis preciosos años en Peñíscola, donde he hecho grandes amigos y compañeros, pero hay veces en la vida en las que es necesario cambiar de aires para no acomodarse y poder seguir cumpliendo retos. Son decisiones difíciles, pero me gusta arriesgar y apostar fuerte.

–¿Qué objetivos le plantea su nuevo club?

–Santa Coloma no tiene unos objetivos deportivos muy definidos. Su misión será entrar en Copa del Rey y buscar la mejor clasificación posible en la liga. Pero es un club muy bien estructurado y con cultura de fútbol sala.

–Ha dejado un lugar donde estaba cómodo. ¿Para complicarse?

–Para ser más profesional aún. Creo que se abre una etapa muy bonita en la que mi misión principal será buscar al Juanqui de hace dos años, el que fue goleador e internacional. Entre lesiones y temas personales no tuve mi mejor temporada el pasado año. Tengo que ser el de antes.

–¿Qué ve en el futuro?

–Me veo con posibilidades en mi nuevo club. Se han portado muy bien conmigo desde los primeros pasos, incluso ofreciendo trabajo a mi pareja. Ha mostrado que es una entidad seria, pero a la vez humilde y de barrio, como yo.

–Ha cumplido casi todos los retos. ¿Qué le falta?

–Posiblemente ir a una gran competición con España. Me encantaría jugar el Europeo y para eso tengo que ser el de antes. Cuando uno va cumpliendo retos, lo difícil es mantener el nivel. En eso estamos.

–¿Vive el fútbol sala una de sus mejores épocas?

–Estamos viviendo su etapa más mediática y más profesional. Los patrocinadores y las instituciones están sabiendo ver la rentabilidad que les da este deporte. Al mismo tiempo, se están metiendo de lleno clubs de fútbol y esa es una vía muy interesante por explotar para el fútbol sala.

–¿Qué le ha parecido lo que le ha ocurrido al Cerro de Reyes?

–Pues una verdadera injusticia. Me gusta defender a mis amigos y allí los tengo. Entiendo que la liga no ha tenido culpa a la hora de recibir un presupuesto erróneo, pero también es cierto que no querían 15 equipos y han tomado la decisión más fácil. Lo que sí veo feo es ofrecerle la plaza a dos equipos que no se la han merecido. Hubiera preferido que al Cerro le hubieran dado plazo para haber hecho las cosas mejor.

–Por último, ¿cómo ha matado el tiempo en Almendralejo este verano?

–Muy bien. Pasando tiempo con familia y amigos y viendo fútbol. He estado viendo al Extremadura, las 36 horas y, en general, disfrutando con lo que más me gusta. En esta ciudad hay mucha pasión por el fútbol y el fútbol sala.