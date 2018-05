Cuatro frentes para cuatro ilusiones

El Don Benito, campeón extremeño, se medirá al Unionistas de Salamanca, con protagonismo de Cristo, Carlos López o David Gallego, viejos conocidos. El subcampeón, el Cacereño, irá a Churra, pedanía de Murcia, para medirse, dicen, al club más modesto del grupo XIII que ha sorprendido a todos; el Plasencia se las verá ante el Burladés, histórico del fútbol navarro; y el Coria peleará por seguir en liza ante el Getafe B, un potente filial al que no quería ver en ningún momento en este tramo definitivo.

Como suele suceder cada año, sean quienes sean los oponentes, la prudencia y las conjeturas son una constante tras el sorteo de la primera eliminatoria de ascenso a la Segunda B. En el caso del Don Benito, puede ser solamente una; en el de los otros tres, tendrán que coger el camino largo, el de los tres enfrentamientos.

En una eliminatoria entre campeones factores externos como evitar un desplazamiento largo o tener el partido de vuelta en casa sean muy importantes. En ese sentido el Don Benito no puede estar disgustado, ya que es uno de los rivales más cercanos que le podrían tocar, el campeón del grupo VIII, de Castilla y León. «Llegamos en un momento muy bueno. Somos equipos parejos que vamos a competir», aseguraba a este diario el entrenador del Don Benito, Juan García.

El técnico recuerda que el conjunto salmantino «es uno de los mejores primeros de todos los grupos» y cree que puede ser determinante el hecho de que la vuelta se juegue en tierras extremeñas. «La vuelta en casa nos puede beneficiar, arropados por nuestra afición porque creo que el Vicente Sanz va a tener un lleno completo así que hay que hacerlo bien en la ida».

Cristo ha estado a las órdenes de García y es el máximo goleador. «He estado en contacto con él, hace una semana precisamente hablábamos de que ascendiésemos los dos y no nos tocásemos...», revela. También el sanvicenteño Carlos López, ex de Diocesano, Arroyo y Cacereño; David Gallego, la temporada pasada en Badajoz; el lateral Razvan, que ha jugado contra los equipos extremeños con la camiseta del Marbella o Chuchi, ex del Villanovense en la 2004/2005.

Unionistas tuvo un inicio de liga irregular, en la que ha ido de menos a más. En la jornada 12 alcanzó el liderato y lo han mantenido con bastante autoridad. A falta de dos jornadas se proclamó campeón, por lo que llegará al choque del sábado a las 18.00 horas, Las Pistas sin sancionados y con su gente en plenas condiciones. Han perdido tres partidos en casa, 1-2 contra el Tordesillas; 1-2 en el derbi contra el Salmantino y 0-3 contra el Numancia B en la penúltima jornada.

CHURRA-CACEREÑO / Mientras, en el Cacereño se respira tranquilidad y concentraciíon de cara al duelo ante el Churra, club de reciente creación en una pedanía murciana y que tiene su propia escuela. «Son gente joven, muy preparada, a la que hay que respetar. Se han metido con un gol en el minuto 93, con lo cual estarán con gran moral...», dice el capitán, Elías Molina, que también recuerda que «es un desplazamiento largo y un campo de hierba artificial en el que tendremos que hacerlo bien».

El objetivo es diáfano para él: «tenemos que intentar traer un buen resultado para conseguir pasar en nuestra casa». Así se expresaron la mayoría de sus compañeros a través de las redes sociales, donde aficionados expresaron su deseo de viajar, pese a la lejanía de la cita.

BURLADÉS-UP PLASENCIA / «Por mi experiencia y por lo bien que nos fue en Copa Federación, yo quería jugar primero fuera y no quería a filiales por lo del Cacereño el año pasado con el Fabril, ni tampoco equipos de capital de provincia como Jaén, que son fortísimos». Así valoraba Aarón, jugador de la UP Plasencia, el duelo ante el Burladés.

«Será muy difícil», acotó el centrocampista catalán del tercer clasificado extremeño, quien sin embargo avisa de la dureza que supone enfrentarse al Burladés. «Es un histórico, con gente muy fuerte y fútbol directo», añadió. Pero Aarón dice que a él le motiva especialmente medirse a un club del norte, aunque la experiencia con el Beasain, también con el Cacereño, no fuera buena.

CORIA-GETAFE B / Finalmente, Miguel Rubio, entrenador del Coria, mostró su resignación por medirse al Getafe B. «No quería filiales ahora. Llegan a estas alturas como motos, y además saben que les están observando equipos grandes. Además, del Getafe ya han debutado varios en Primera». Aun así, dijo que su equipo peleará por pasar la eliminatoria y que hay opciones de ello.

Y todo ello, pese a los problemas: el portero Miguel está sancionado, el defensa Carlos García lesionado y baja para toda la fase y otro futbolista clave, Pino, tiene el tobillo muy dañado.