Dani Fragoso y su ilusión de juvenil

Dani Fragoso acaba de aterrizar en el Cacereño, pero ya se siente uno más, «casi como en casa». El recibimiento en el vestuario ha sido más que bueno y él se deshace en elogios hacia sus compañeros. «Me ha sorprendido cómo entrena este equipo, su intensidad e ilusión», confesó ayer durante su presentación oficial. Llega con la tarea de suplir a uno de los defensas centrales, Roberto Carlos Mansilla, del equipo menos goleado de todas las categorías nacionales en el momento culmen de la temporada, la fase de ascenso para volver a Segunda División B. Y lo hace con ilusión y responsabilidad, «pero responsabilidad buena y bonita», aclara este experimentado futbolista, que asegura tener las mismas ganas e ilusión que si fuera un juvenil.

Hijo de emigrantes extremeños, contó que cuando llamó a su padre para contarle que iba a fichar por el Cacereño se puso «muy contento». «Tenía muchas ganas de jugar aquí, este es un equipo histórico», añadió. Ha llegado para jugar la fase de ascenso –«espero que sean solo dos partidos»– y son continuidad está ligada a que el conjunto verde suba a la división de bronce del fútbol español. «Yo vengo para ascender», recalcó Dani Fragoso.

Llega para suplir la baja de Mansilla en el eje de la zaga, pero también podría jugar como mediocentro. «He hablado con Adolfo [Muñoz] sobre la posición que podría ocupar, pero es algo que me voy a guardar, no podemos dar pistas al rival». También se guarda la forma en la que el Cacereño planteará el partido del domingo ante el filial del Deportivo de la Coruña: «Lo tenemos muy claro, pero me lo reservo».

EL DÉPOR B / No sabe cómo era el día a día en el vestuario verde antes de encarar la fase de ascenso, pero sí afirma que en este momento hay presión. Lógico, el equipo se juega mucho. «Todos sáben de la importancia de estos partidos». Él los ha jugado en más ocasiones, pues ha participado en varias fases de ascenso. Ese es uno de los puntos importantes en su incorporación al conjunto verde.

«El Dépor es un equipo hecho para ascender», apuntó cuando se le preguntó sobre el rival del domingo, «pero nosotros también somos primeros de grupo». Augura un partido duro, difícil, donde lo importante, como en todas las eliminatorias a doble vuelta, es dejar la portería a cero. «Este equipo es el menos goleado, esa es un arma importante y el domingo hay que hacerla valer».

Eso sí, curtido en estas lides, sabe que la suerte también es importante en los play off, en los que te juegas la temporada en dos partidos y cualquier pequeño detalle puede decantar la alegría hacia uno u otro lado.

En cuanto a su estado físico, llega bien, jugando muchos partidos en La Roda –32–, «donde la temporada ha sido mala, tanto en lo deportivo [descenso] como en lo económico [no se han pagado todas las nóminas], pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Todo eso está olvidado, aquí vengo a ascencer».

Dani Fragoso entrena hoy por tercer vez a las ordenes de Adolfo Muñoz en una sesión que servirá para estudiar al Dépor B a través del video. «Conocemos nuestras armar, pero también hay que conocer las suyas». El equipo realizará mañana la última sesión de trabajo para el primero de los dos duelos clave de la temporada.