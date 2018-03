Dani García, «contento» por su vuelta a Plasencia

Dos días lleva en Plasencia Dani García y después de tres sesiones de trabajo con la plantilla del equipo de la LEB Plata su conclusión es que los jugadores están «un poco faltos de ritmo». «Es lo que más me ha llamado la atención», confiesa en declaraciones a este diario, «y eso lo vamos a tener que trabajar y estar en ello estas primeras semanas». «Contento» por su vuelta al equipo y a la ciudad («aquí nunca me he sentido un extraño», confiesa), el sábado a las 19.00 horas tiene su primer compromiso en la cancha del Murcia, de quien le separan dos victorias. «Un rival difícil, sobre todo cuando juega en su casa. Nosotros tenemos que ir allí a ganar o ganar».

«Una de las razones por las que he venido», relata, «es porque la ciudad ya la conocía, también a la directiva, el pabellón, a la gente... todo eso ha ayudado mucho», añade el técnico, que apenas necesitó unas horas para contestar afirmativamente a la oferta del Plasencia.

Llega con contrato hasta final de temporada y con el reto de dar la vuelta a la dinámica negativa del equipo (tres derrotas consecutivas) y ascender en la clasificación, sin descartar la pelea por el play off. Para conseguir ambas cosas recuerda que será imprescindible ganar algún partido fuera de casa. «Todos sabemos que es muy difícil, pero los que ganes fuera compensan los que se pierden en casa. Ganar fuera permite algún error como local, por eso es fundamental».

En las últimas temporadas Dani García ha estado alejando del baloncesto profesional, «aunque siempre he intentado estar al día, he visto muchos partidos», contaba ayer. El verano pasado estuvo con la selección española sub-14, con la que sigue.

De momento, sus tres sesiones de trabajo han sido muy físicas, fiel a su estilo, y lo jugadores lo están notando. «Se juega como se entrena», dice, «y un equipo que defiende es un equipo que gana». En cuanto a los jugadores, dice que los ha visto contentos. «Siempre que hay un cambio de entrenador la gente se pone las pilas, intenta ser más agresivo, demostrar cosas al recién llegado».