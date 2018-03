Decide Guzmán y su gol madrugador

Decidió el jugador más desequilibrante ayer sobre el terreno de juego, Guzmán Casaseca, con un gol tempranero a los seis minutos que otorga tres puntos importantísimos al Badajoz de cara a lograr la permanencia, tras superar al Granada B por 1-0.

Es cierto que fue uno de los partidos menos brillantes a nivel ofensivo pero también que los jugadores de Juan Marrero hicieron un gran esfuerzo físico ante un rival de mucha calidad que juega el balón desde atrás. Los pacenses lo acusaron en la segunda parte al ser dominados por el filial granadino, aunque fue un dominio ficticio, ya que los visitantes no dispararon ni una vez entre los tres palos.

Su única acción de peligro fue al cuarto de hora de juego y la solventó muy bien el debutante en la portería, el polaco Pawel Florek, que despejó un mano a mano con Carlos Neva. El meta mostró seguridad y estuvo a la altura de su nuevo equipo.

La novena victoria de la temporada eleva a los blanquinegros a la décima plaza con 39 puntos, cinco por encima de la promoción de permanencia y seis del descenso, a falta de siete jornadas. En las dos próximas, el Badajoz podría rematar la faena ante los dos primeros en descenso, en Las Palmas y en casa ante el Jumilla.

GOL DECISIVO / De inicio, el Badajoz salió con su habitual presión y un error defensivo del Granada B al dar un pase en tres cuartos de campo lo aprovechó Álex Rubio para robar y ceder a su izquierda a Guzmán, que batió por bajo al meta, definiendo muy bien para lograr el 1-0 cuando solo se habían disputado seis minutos.

Los visitantes tienen la posesión y a los 15 minutos su única ocasión en un pase largo de Andrés García a Carlos Neva que genera un mano a mano que salva muy bien Pawel con Fran Morante a su lado. Tras el córner, Neva cabecea alto.

En la media hora restante se mantiene el equilibrio sin ocasiones hasta que un centro de Ruano por la derecha lo cabecea fuera Guzmán en el 31.

En la segunda parte, el partido gana mucho en ritmo de juego. El Badajoz está cerca del 2-0 en un buen contraataque con disparo cruzado de Guzmán ajustado al palo izquierdo que saca el meta Lejárraga a los 52 minutos. Y Guzmán roba un balón peligrosísimo en la frontal pero acaba despejando a córner un defensa.

En cinco minutos, Marrero hace dos cambios, dando entrada a Rafa García por Javi Pérez y Joaqui Flores por Ruano. Héctor, el mejor visitante, cabecea alto en medio del dominio del filial granadino y las ovaciones del público en las escasísimas ocasiones en las que el árbitro señala una falta a favor de su equipo o un fuera de juego al rival.

Aunque el Granada B toca el balón, no crea ocasiones pero al no estar el partido cerrado tiene a balón parado dos opciones para empatar, ya en tiempo de prolongación. Tras perder el esférico en el área David Grande, se produce un córner que peina Adri Castellano al segundo palo y no hay rematador. Y en el 95, el propio Adri lanza una falta a la barrera. Al final, 1-0, tres puntos de oro.

badajoz 1

granada b 0

3Gol: 1-0. Min. 6. Guzmán.

3Árbitro: Ortiz Arias (Madrileño). Expulsó al fisioterapeuta del Badajoz, José Quintana, a los 63 minutos; amonestó a los jugadores locales Ruano, Rafa García, Álex Rubio, Álex Herrera y Rafa Navarro y a los visitantes Adri Castellano y Carlos Neva.

3Estadio: Nuevo Vivero.

3Espectadores: 4.000.

3Badajoz: Pawel; Rafa Navarro, Fran Morante, Manu Torres, Álex Herrera; Ruano (min. 61 Joaqui Flores), Javi Rey, Javi Pérez (min. 56 Rafa García), Guzmán; Álex Rubio (min. 70 Eloy Jiménez) y Juanma.

3Granada B: Lejárraga; Antonio Marín, Fran Serrano, Héctor, Adri Castellano; Andrés García, Isi, José González (min. 69 Calo), Carlos Neva; Jean Carlos (min. 54 David Grande) y Pablo González (min. 69 Víctor Morillo).