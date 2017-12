Un defensa polivalente, un guardameta y dos puntas, prioridades del Badajoz

Un lateral derecho que pueda jugar de central, un portero y dos delanteros, prioridades del Badajoz en el mercado invernal. Mientras, el centrocampista Julio Rodao es la primera baja, que ayer confirmó el director deportivo Víctor López. «Quiero agradecerle su esfuerzo. Desde hace unos meses quería minutos y quería salir. Entendió que no podía por lesiones al ser un futbolista que aunque no estaba jugando podía ser importante en algún momento puntual en el que lo podría necesitar el entrenador. El chico lo entendió perfectamente y desde el club se lo agradecemos profundamente. Ha estado hasta el final aguantando sin jugar y entrenando muy bien y comportándose como un profesional», explicó.

El Badajoz entiende que Rodao quiera jugar. “Es joven, tiene mucho margen de mejora, es un jugador con un futuro tremendo y lógicamente no hemos querido cortarle sus ganas y le hemos dado la baja. Habrá alguna más seguramente pero el tema de las bajas irá en consonancia con las altas y con lo que te pueda costar alguna. Si va a costar mucho dinero no se va a hacer».

Respecto a los refuerzos, Víctor López no descarta que lleguen fichajes en cualquier demarcación. «Cualquier jugador que pueda mejorar la plantilla no tenemos dudas que lo intentaremos firmar. A lo largo de la temporada por lesiones, quizá en la parte de atrás hemos tenido alguna dificultad más. También hemos tenido la fortuna de acertar arriba con los delanteros. Sabes que el gol es muy difícil y nuestros delanteros están funcionando muy bien -Álex Rubio y Juanma- además de la aportación de Eloy Jiménez, muy joven que está ayudando mucho y la recuperación de Guzmán que ha tenido problemas a nivel de lesiones y quizá tengamos al equipo más tapado. Pero eso no quiere decir que si sale otro delantero que creamos que nos puede ayudar no iremos a por él y cualquier posición se puede reforzar».

De igual modo, el director deportivo resaltó la polivalencia de la plantilla, «con jugadores como Ruano y Joaqui que pueden jugar en dos bandas, también arriba e incluso han jugado hasta dse laterales. También Álex Herrera que puede jugar casi hasta de portero y ha pasado por todas las situaciones en el equipo. Eso nos dará la ventaja de que si sale algo que no sea una prioridad en la posición se pueda cerrar».

La plantilla que dirige Juan Marrero vuelve hoy a los entrenamientos para empezar a preparar el choque del 7 de enero en casa del Linense mientras que el 14, el Badajoz disputará su primer partido del 2018 en el Nuevo Vivero enfrentándose al Écija. Los pacenses llegarán en un gran momento tras dos victorias con goleada que les han situado en los puestos de salvación en el grupo IV de Segunda División B.