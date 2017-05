Una derrota de puro trámite

El Extremadura puso en la Nueva Condomina el punto y final a la temporada en un duelo en el que se impusieron los locales con un cómodo 3-0. Fue un partido plácido para los azulgranas, que han sufrido mucho en los últimos meses para conseguir el objetivo de la permanencia.

Los extremeños acudieron a la Nueva Condomina con los deberes hechos tras lograr matemáticamente la salvación la pasada jornada con su victoria ante el Atlético Sanluqueño y eso posibilitó que Juan Sabas diera minutos a los menos habituales, jugadores que han trabajo al mismo ritmo que los demás pero habían disfrutado de menos tiempo de juego.

Los locales, por su parte, también afrontaban el partido con la tranquilidad de tener el play off de ascenso asegurado, una gesta que los murcianos lograron la pasada jornada tras golear en el Municipal de Deportes de La Roda. No obstante, los locales afrontaron el partido con mayor presión, ya que necesitaban sumar tres puntos para intentar arrebatar la segunda plaza al Villanovense, una gesta que los murcianos han logrado gracias a la derrota de los serones en el campo del Atlético Sanluqueño en esta última jornada de liga. Gracias a esta segunda plaza, el Real Murcia se enfrentará en el play off a un cuarto clasificado en la primera eliminatoria de promoción a la división de plata.

MUCHAS IMPRECISIONES / Ambos equipos empezaron el duelo de forma dubitativa, con imprecisiones y con poca fluidez de balón. A medida que pasaban los minutos, los locales fueron mejorando su juego, aumentando la posesión de balón y creando profundidad por las bandas. Pero las ocasiones no llegaban, en gran medida gracias a una ordenada defensa azulgrana que dejaba pocos huecos para las acometidas locales. Los extremeños, algo más replegados, intentaban sorprender con balones largos a sus hombres más adelantados y con contrataques que eran neutralizados una y otra vez por la zaga local.

La primera ocasión del partido, de color visitante, llegó en el minuto 17 y la protagonizó Javi Pérez con un lanzamiento directo de falta que salió ligeramente desviado. En el minuto 21 se produjo una clarísima ocasión de los extremeños en una buena contra llevada por Javi Pérez, que cede a Willy, cuyo disparo final lo detiene Diego Rivas con los pies en una magnífica intervención.

Tras estas dos ocasiones, Rubén Ramos abrió la lata para el Real Murcia en el minuto 31 en la que fue la primera ocasión de los locales. El gol espoleó a los granas, que seis minutos más tarde lograron una segunda diana firmada por Sergi Guardiola.

Durante el tramo final de la primera mitad no hubo más ocasiones en ninguna de las dos áreas. Con el resultado de 2-0 se llegó al descanso en una primera parte sin mucha historia.

POSESIÓN SIN PELIGRO / Tras el descanso, los dos equipos salieron al terreno de juego de forma similar a como lo hicieron al inicio del partido, es decir con poca fluidez en el movimiento del balón y poca intensidad en el juego. En parte, ello se debió a un planteamiento más defensivo del Real Murcia, ligeramente replegado para no asumir riesgos en defensa. El Extremadura, por su parte, a pesar de tener mayor posesión le costaba romper la línea defensiva de los locales.

La primera ocasión destacada de la segunda mitad llegó en el minuto 70 en un gol de Víctor Curto, anulado por fuera de juego. El propio Víctor Curto sentenció el partido en el minuto 85 con un gol –éste sí, válido– que establecía el 3-0 en el luminoso. El tramo final del partido fue de puro trámite. Ya no se producirían más ocasiones, llegando al final del duelo con el 3-0 ante la alegría de los aficionados locales.

Tras finalizar la temporada, en el club almendralejense tocará en breve empezar a planificar la próxima campaña. Un futuro que parece seguir ligado al del míster Juan Sabas, quien ha manifestado esta semana que «lo normal y lo justo es que sigamos trabajando juntos, si el club quiere. Mi predisposición es buena, estoy a gusto aquí, la gente me trata con respeto y con cariño y no veo nada negativo como para poder pensarme el no continuar. Las dos partes tenemos un feeling especial y lo normal es que siga».

real murcia 3

extremadura 0

3Goles: 1-0: minuto 31, Rubén Ramos. 2-0: minuto 37, Sergi Guardiola. 3-0: minuto 85, Víctor Curto.

3Árbitro: Lou Ballano, del colegio aragonés. Solo mostró tarjeta amarilla al visitante Willy.

3Estadio: Nueva Condomina.

3Espectadores: 1.100

3Real Murcia: Diego Rivas; J. Ruiz, Alberto, Morante, Borja, Cruz, Elady, Saura, Guardiola (Diego Benito, minuto 52), Ramos (Andrés Campoy, minuto 82) y Roberto (Curto, minuto 53).

3Extremadura: Tienza, Sergio Rodríguez, José Rodríguez, Zamora, Aitor, Perera (min. 46, Ganfornina), Dieguito (min. 76, Carlos Rubén), Hume, Willy, Javi Pérez, Walter (min. 46, Miguel Rubia).