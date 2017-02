Desdibujados y sin ideas

Un Badajoz sin ideas y muy impreciso no pudo pasar del empate ante la UP Plasencia (1-1) y el líder Cacereño se le escapa a siete puntos más el gol-average mientras el tercero, el Coria, ya le pisa los talones al ponerse a tres. El equipo de Agustín Izquierdo suma 3 puntos de los últimos 12 y enfada a su afición, ayer más escasa que nunca por el desfile de Carnaval. En el Nuevo Vivero se escucharon numerosos gritos de «Izquierdo vete ya». La directiva que preside Pablo Blázquez se reunirá hoy como todos los lunes y valorará si el técnico debe continuar o no.

Tras ponerse por delante antes del descanso con un gol de Amine a la salida de un córner, un fallo del meta Nico Monclova le costó al Badajoz el empate. Después, todo su bagaje ofensivo fue a base de centros por la derecha de Ruano e incluso tuvo la opción de ganar con un remate al palo de Javi López en el tiempo de prolongación. Enfrente, la UPP de José Diego Pastelero hizo un muy buen partido, demostró una vez más su candidatura a la cuarta plaza y se pudo llevar los tres puntos si hubiera estado más acertada en tres llegadas con peligro del exblanquinegro Luismi.

ESCASAS OCASIONES / A los 7 minutos, Joaqui apareció con una gran jugada desde la defensa en la banda izquierda iniciando un contrataque con pase a Gabri que de nuevo le devuelve y el cambio de orientación a la derecha para Ruano acaba con disparo de éste que despeja la defensa a córner. Seis después, Sergio intentó una vaselina desde 40 metros que salió por encima del travesaño y en el 17, remate en semifallo de Gabri que atrapa Manolo. La mejor ocasión antes del gol fue para los visitantes a los 23 minutos. El veterano goleador Luismi recortó a Parada al borde del área y remató ligeramente desviado. Un minuto después, el árbitro no señaló una clara falta al borde del área del meta de la UPP, Manolo, sobre el delantero Joselu que le había robado el balón tras una presión alta.

A los 36 minutos llegó el 1-0. Tras una acción de David Gallego que terminó en córner, lo lanza Joaqui Flores al corazón del área y Amine remata de cabeza a la red. Los pacenses dominan pero sin ocasiones y en cambio los placentinos llegan en una peligrosa contra en la que Luismi remata fuera con un chut ajustado al palo derecho.

A los 52 minutos llegaría el 1-1 en un fallo clamoroso del meta Nico Monclova tras el saque de una falta del equipo placentino por medio de Javi López, que no atrapa dejando el balón suelto en el área para que Marco remate a placer a la red. El técnico blanquinegro Agustín Izquierdo da entrada a Javi López por Gabri pero a su equipo sigue sin salirle nada y su rival es peligroso a la contra. El mejor futbolista del partido, Jaime Bugatto, está a punto de ver la segunda amarilla y Pastelero refuerza el centro del campo con la entrada de Miguel que mejora al equipo.

A los 64 minutos comienza el carrusel de centros de Ruano por la derecha, rematando el primero Joselu a las manos del meta. Cuatro más tarde, Luismi aprovecha un error de una lenta zaga para quedarse solo ante Nico pero remata por encima del larguero en una gran oportunidad de haber adelantado a su equipo. Ahí comienzan los gritos contra el entrenador. A los 76, cabezazo de Javi López de nuevo a centro de Ruano, que atrapa Manolo. Y un nuevo centro de Ruano lo despejó Manolo y en el rechace, Javi López sin ángulo remató a las manos. En el minuto 92, Javi López remató al palo en la última ocasión del equipo pacense.

BADAJOZ 1

UP PLASENCIA 1

3Goles: 1-0: minuto 36, Amine. 1-1: minuto 52, Marco.

3Árbitro: Garro Sánchez. Amonestó a los locales Rodao y Parada y a los visitantes Marín, Núñez, Bugatto y Manolo.

3Estadio: Nuevo Vivero.

3Espectadore: 1.000.

3Badajoz: Nico Monclova; Chechu (Min. 79 José Manuel), Rodao, Parada, David Gallego; Amine; Ruano, Gabri (Min. 56 Javi López), José Ángel, Joaqui Flores; y Joselu.

3UP Plasencia: Manolo; Marín, Borrallo, Marco, Segura (Min. 79 Adai); Javi López, Bugatto, Núñez, José Mari (Min. 83 Juanito); Sergio (Min. 63 Miguel) y Luismi.