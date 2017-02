Desilusión pacense, felicidad cacereña

Nueva decepción en la afición del Badajoz en una cita importante mientras que a los apenas 60 seguidores del Cacereño que asistieron al Nuevo Vivero en zona de preferencia les mereció la pena el viaje para ver otra vez líder a su equipo y marcando tres goles a su máximo rival.

5.800 espectadores vibraron con el pulso entre el Badajoz y el Cacereño. Desde media hora antes de empezar, la tribuna del estadio Nuevo Vivero estaba completamente llena y en el fondo norte no dejaron de animar como hacen siempre pero el equipo blanquinegro transformó la ilusión de sus seguidores en decepción.

Como diría la canción de Joaquín Sabina, estaban todos menos tú. En el palco, junto al presidente del CD Badajoz, Pablo Blázquez, y en el Cacereño, los propietarios Antonio Martínez Buzo y su hijo Antonio Martínez Doblas, se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto al alcalde de la ciudad, Francisco Fragoso y la vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol, Ángeles Aguilera, entre otras autoridades. También Ángel Marcos, el exgoleador del Mérida Juanma Prieto y el concejal socialista Ricardo Cabezas.

En la grada, medallistas olímpicos como el exbalonmanista Juancho Pérez. Tras la bonita salida de los dos equipos dando la mano a niños de la cantera del Badajoz, comenzó el espectáculo con el gol de Pino que los jugadores del Cacereño celebraron con sus aficionados. Al grito de «Badajoz alé, Badajoz alé», la afición del Badajoz animó sin cesar a los suyos y celebró el tanto el empate con gran entusiasmo, pidiendo «que bote el Vivero...». En el descanso, nervios y la incertidumbre del resultado para la segunda parte en la que el Badajoz comenzó mejor pero desaprovechó sus opciones y acabó derrotado.

Tras el pitido final, el técnico del Cacereño, Adolfo Muñoz, que acababa de celebrar con entusiasmo el 1-3, juntó las manos pidiendo perdón a la grada y bajó las escalerillas hasta los vestuarios.

En el palco, felicidad en el máximo accionista Martínez Doblas. «Creo que ha sido una victoria merecida. Era un partido importante, los dos equipos llegamos empatados y las aficiones lo esperaban con entusiasmo. Se ha demostrado en el ambientazo que había en Badajoz. Se han despertado, se ha volcado la ciudad pero hemos podido hacer un buen partido, todo ha salido a pedir de boca y nos hemos llevado los tres puntos. Podía pasar cualquier cosa pero seguiremos los dos equipos peleando hasta final de liga».

Doblas reconoce que «es un golpe importante pero queda mucha liga. Hemos llegado a tener siete puntos de ventaja y el Badajoz los ha recortado y aquí no se puede confiar ninguno de los dos. Cada partido es más difícil porque todos quieren sacar algo ante el Badajoz y el Cacereño y habrá que seguir luchando y disfrutar hoy. Nuestra afición se lo merece, han disfrutado, el equipo es serio y está dando la cara en todos los partidos y ganar aquí no es nada fácil y hay que seguir mirando hacia adelante».

Pesar pacense

Y en el Badajoz, mucha tristeza. Su presidente, Pablo Blázquez, destacó que «ha sido un partido bastante igualado como se preveía y en jugadas concretas y clave ellos lo han hecho mejor que nosotros y se han llevado los tres puntos. En los momentos clave no damos el nivel y es una pena que no podamos dar una alegría a la afición que se ha movilizado tanto para el partido».

Pese a la derrota, Blázquez subraya que «esto es regularidad, quedan muchos puntos por jugar y creo que seremos campeones. Pero es un día triste y de desilusión cuando ves a gente ilusionada. Era el dia de dar un puño en la mesa e ilusionar a la gente pero no conseguimos el objetivo y hay que recapacitar, pensar y tratar de mejorar como sea».

Respecto a los jugadores, el meta del Cacereño, José Manuel Camacho, argumentó que «era un partido muy difícil, ellos eran favoritos al jugar en casa y dimos un golpe sobre la mesa. A la contra tuvimos ocasiones y estuvimos certeros. Los compañeros han hecho un trabajo excepcional para que el balón no llegara todo lo limpio que quiere el Badajoz y me he sentido muy cómodo. En el primer tiempo detuve un cabezazo de José Manuel y el mérito es del equipo que se fajó en defensa, muy juntito y leyendo muy bien el partido».

Y precisamente José Manuel, delantero del Badajoz, vio el partido “muy igualado. Ellos se adelantaron, supimos reaccionar pero luego hubo un penalti que no sabemos si fue o no, con ocasión manifiesta y expulsión y está claro que nos ha perjudicado. El tercer gol fue cuando nos fuimos arriba a por el empate. Hay que seguir porque han sido tres puntos. Nos hemos volcado mucho y la mayoría de problemas nos los han creado a la contra. Hay que reaccionar, ver los errores y arreglarlos. En esta liga te puedes dejar los puntos en muchos campos y hay que seguir».