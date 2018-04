Despedida de infarto para un Plasencia que cree en salvarse

El Extremadura Plasencia llega esta noche (20.00 horas) a la última cita de la temporada con opciones de conseguir la salvación. Las cuentas son muy claras y tan sólo le vale una opción. Los de Dani García tienen que ganar al Ávila y a su vez el Xuven Cambados debe perder en La Roda ante el Fundación Globalcaja. Solamente así conseguirán mantenerse en la LEB Plata, por lo que en la Bombonera se estará muy pendiente de lo que pase en tierras manchegas.

Tanto La Roda como Ávila ya tienen hecho sus deberes --los dos están clasificados para los play-offs-- y tan solo se juegan el prestigio, pero Dani García confía en la deportividad de ambos: «No se juegan nada y eso quizás les haga más peligrosos. En La Roda me consta que han preparado una fiesta y no quieren perder. Es un equipo súper agresivo, nunca tiran los partidos. Yo creo que van a estar al nivel que se espera de ellos». Aunque lo cierto es que Xuven Cambados también se la juega: «la jornada pasada tenían en su mano salvarse y perdieron en la prórroga. Les pudo la presión. Ellos irán a tope, pero creo que La Roda es el peor equipo para jugársela», señala García.

De nada serviría la derrota de los gallegos si Plasencia no gana. «Es lo único que nos importa. Es nuestra final, hemos conseguido llegar con vida a esta última jornada. Nuestros jóvenes tienen que obviar la presión en intentar hacerlo como lo hicimos la jornada pasada en León. Todo pasa por ganar nosotros. So si a falta de tres minutos vamos 20 arriba nos preocuparemos de lo que pase en La Roda. Hay que ganar al Ávila, que no nos olvidemos el el cuarto de la liga».

eL PASADO y el futuro / No se atreva a pronosticar el técnico de Torrelavega que hubiera pasado si hubiera llegado antes al club y no con seis jornadas por delante y el agua al cuello. «Con el de esta mañana son 40 entrenamientos en menos de seis semanas. Yo no soy ni mejor ni peor, pero el equipo estaba físicamente muy mal, sin rigor táctico, apenas se entrenaba. A Adrián Fuentes se la ha exprimido demasiado, Álex Galán ahora está en forma y antes no aguantaba una hora de entreno. Los roles estaban demasiado definidos pasase lo que pasase. Hemos cambiado», apunta.

No está el futuro de Dani García atado al resultado de esta noche, aunque no descarta cualquier opción. «Es cuestión de la directiva. Primero vamos a salvarnos, que lo que nos preocupa. Quiero irme manteniendo al Plasencia, es mi deseo primordial. Aquí hay un proyecto muy bien avalado por la junta directiva. Es un lujo estar entre los 16 equipos LEB Plata. Con los activos que tiene el club se puede mejorar aún más la estructura».

Del Ávila destaca que es un conjunto «donde todos suman. Defiende muchos minutos en zona y lo hemos preparado».

La entrada será gratis para todos que aporten algún alimento no perecedero, destinado al Banco de Alimentos. Se espera la ayuda de la afición en un día clave.