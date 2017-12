Despedir el año con un triunfo, objetivo del Badajoz en Lorca

Cierra el Badajoz el año con la visita al colista Lorca Deportiva (16.00 horas, estadio Francisco Artés Carrasco). Los blanquinegros vienen de salir del descenso directo para ocupar el puesto de promoción de permanencia tras golear en casa al Betis Deportivo (4-1) en un gran partido del equipo de Juan Marrero. Sin embargo, la asignatura pendiente está fuera de casa, en donde los pacenses han cosechado tres derrotas consecutivas, por lo que esperan cambiar la dinámica con un triunfo que les deje en puestos de salvación con 23 puntos y les anime a comenzar con más fuerza y garantías la segunda vuelta.

El Badajoz tiene las bajas de Rafa García y Fran Morante por lesión, esperando su técnico poder contar con ellos el 7 de enero en el inicio de la segunda vuelta en casa del Linense. En la convocatoria de jugadores que se marcharon ayer a tierras murcianas están los once que golearon al filial del Betis el pasado domingo a los que se unen el meta Néstor, Julio Rodao, Álex Herrera, Sergio Martín, Guzmán, Eloy Jiménez y Romero. De este modo, se quedaron en Badajoz por decisión técnica Rober Jara, Salazar, Buben y Álvaro Torralbo.

«Es una semana incluso más importante que las demás para despedir el año con buen sabor. Se ha trabajado bien y esperando que llegue el partido para competir otra vez», dice el técnico del Badajoz, Juan Marrero.

Del partido, señala que son tres puntos más y sería muy importante alcanzar los 23 después de todas las dificultades vividas en la primera vuelta. «Si ganamos nos dejará en 23, si empatamos en 21 y si perdemos seguiremos en 20. Luego habrá que analizar con todo lo que hemos pasado si es bueno o malo. Este equipo se merece 23 por todo lo que ha sufrido en tema de lesiones y demás y a eso vamos. Después, habrá un periodo de descanso porque los futbolistas y entrenadores somos seres humanos que necesitamos descansar para cargar pilas y a iniciar la segunda vuelta que estoy convencido de que será mucho mejor que la primera».

Del Lorca, Marrero destaca la experiencia y calidad de sus jugadores. «Tienen un número de partidos de experiencia en Segunda B importantes, jugadores contrastados, Mawi, Urzaiz, Lulu, David Álvarez, Carrasco, Juanjo... Una plantilla importante, con currículum. Esta ahora en una situación complicada, pero esto no quiere decir que un equipo porque esté abajo es muy fácil para el rival sino todo lo contrario, es más difícil aún porque te da ese plus de la necesidad. Aparte, esto acaba de empezar, estamos en la primera vuelta y queda la segunda. El que se crea que ya hay equipos descendidos es un error y también el que crea que está en play off y el que piense que esté salvado de la quema».