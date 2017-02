Diego Merino ha decidido denunciar al Extremadura

El buen momento deportivo e institucional que vive el Extremadura se ha visto afectado puntualmente por la denuncia presentada por su exentrenador, Diego Merino, alegando la falta de cumplimiento del acuerdo para liquidar el contrato una vez fue destituido tras ocho jornadas de liga. La noticia se conoció ayer y, de hecho, Merino ya ha interpuesto una papeleta de conciliación para llegar a un acuerdo antes de ir a los tribunales.

Desde el Extremadura reconocen que hubo un acuerdo para liquidar cantidades una vez cesado el entrenador, pero no se llegó a producir la liquidación porque el representante de Diego Merino, José Lorenzo Jiménez, no había cumplido con el acuerdo pactado con el club y el abono de una serie de cantidades para que Merino entrenara al Extremadura. Así lo ha hecho saber a este diario el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, que considera que el club le ha dado «mucho» a Diego Merino y cree que esta denuncia llega en un momento «oportunista».

También alega que ha habido liquidaciones de otro entrenador (Juan Velasco) y de trece jugadores más que han salido del club «y con ninguno hemos tenido problemas. Por algo será».

Tanto Diego Merino como su representante consideran «falso» que hubiera cantidades de por medio para que Merino entrenara al Extremadura. El ya ex técnico ha dicho que «a pesar de mi juventud, tengo ya una trayectoria en el fútbol. He estado cuatro años en Madrid, ganando títulos y reconocimientos, y no voy a permitir que se pongan en duda ni mi honradez ni mi profesionalidad.

Merino reconoce que llegó a un acuerdo amistoso con Franganillo para la liquidación de las cantidades pendientes, él y su preparador físico Héctor Carrión, pero considera que se han ido esfumando plazos y no han visto el dinero. Dice que también ha preguntado a los nuevos gestores del club y todavía no han encontrado respuesta para solucionar el caso, «por eso nos hemos visto obligado a presentar esta denuncia. Yo no quiero dinero de nadie, sólo quiero que me paguen lo que es mío y el tiempo que he estado trabajando por el Extremadura». El técnico dice no guarda rencor al club ni a la afición y se siente agradecido por el trato mostrado por la gente de Almendralejo.

Consultado por el tema, José Lorenzo dice que «no tiene que revelar convesaciones entre hombres» y se remite a dar por falsa la información.