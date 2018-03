El Diocesano gana al Casarrubuelos y certifica su permanencia en la élite

,,, Isaac pudo haber despejado el balón, pero la fuerza con la que iba, y sólo dos defensas en la barrera hicieron que entratra por el centro de la portería. ( El tercer gol, sin tener que detallar nada... de errores ...ni de astucia, fue con los “brazos caídos” de un At. Casarrubuelos, que en el saque de esquina apenas tenía fuerza ni tensión para defenderse: buen gol eso sí del jugador CD Diocesano Vadillo. He seguido toda la temporada del Casarrubuelos y es una pena que ni la Junta Directiva en cabezada por Juan Jesús Antolín Hernáiz no tomara la decisión de echar a Fede Bahón en Noviembre cuando solo llevaban dos puntos. Tampoco el entrenador quiso dimitir e irse (contrato por toda la temporada.....le ató, no le ha importado el dañó que ha hecho al fútbol y sobre todo a los muchachos que han judado en la mejor categoría de Juveniles de España). Muchas veces Fede les ha repetido a lo largo de la temporada que “ninguno” sirve para jugar en esta categoría: más bien al revés Fede Bahón, tú eres el único que no ha tenido (dos...)de irte y dejar que otro entrenador aprovechara las características del juego de los chavales que empezaron la temporada. Por si los aficionados Cacereños no lo saben, los dos mejores jugadores (Borona y César los máximos goleadores de este equipo) dejaron hace semanas el equipo en busca de otros alicientes, pues la ansidedad que provoca día a día Fede es el resultado directo en la tabla clasificatoria: solo haría falta una provocación más de este personaje para que se le interpusiera una demanda por continuo maltrato... y como consecuencia, el fin de la carrera de entrenador de Bahón. ¿Fede porque sigues? ¿porque´no te quieren en el Atlético de Madrid? ¿porqué te enviaron a Casarrubuelos? A la junta Directiva del At. Casarrubuelos: SE HA NOTADO CLARAMENTE QUE NO QUERÍAIS TENER UN EQUIPO EN DIVISION DE HONOR: no os da dinero, sino gastos.